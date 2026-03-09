أزمة العراق: إفلاس شركات وعواصف بحرية وظروف سياسية.. قصص أغرب من الخيال منعت العرب من منصات المونديال!

بدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم تحركات رسمية تجاه الاتحاد الدولي لتأجيل مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم والمقررة في المكسيك.
تأتي هذه المطالب في ظل صعوبات بالغة تواجه سفر البعثة نتيجة النزاعات العسكرية الدائرة في المنطقة والتي تهدد سلامة الطيران.
ورفض المدرب جراهام أرنولد مقترحًا بالانتقال برًّا خوفًا من الهجمات الصاروخية مؤكدًا ضرورة تأجيل اللقاء لضمان أمان اللاعبين.
هذه الأزمة تعيد فتح ملفات النحس التي لاحقت الفرق العربية سواء لأسباب قهرية أو لقرارات سياسية وإدارية وليست هذه المرة الأولى التي تتعثر فيها طموحات العرب بالأخص فيما يتعلق ببطولات فيفا بعيدًا عن المستطيل الأخضر.