علي رفعت

أزمة العراق: إفلاس شركات وعواصف بحرية وظروف سياسية.. قصص أغرب من الخيال منعت العرب من منصات المونديال!

أزمة أسود الرافدين وذاكرة العثرات العربية

بدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم تحركات رسمية تجاه الاتحاد الدولي لتأجيل مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم والمقررة في المكسيك. 

تأتي هذه المطالب في ظل صعوبات بالغة تواجه سفر البعثة نتيجة النزاعات العسكرية الدائرة في المنطقة والتي تهدد سلامة الطيران. 

ورفض المدرب جراهام أرنولد مقترحًا بالانتقال برًّا خوفًا من الهجمات الصاروخية مؤكدًا ضرورة تأجيل اللقاء لضمان أمان اللاعبين. 

هذه الأزمة تعيد فتح ملفات النحس التي لاحقت الفرق العربية سواء لأسباب قهرية أو لقرارات سياسية وإدارية وليست هذه المرة الأولى التي تتعثر فيها طموحات العرب بالأخص فيما يتعلق ببطولات فيفا بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

  • عدوان ثلاثي أضاع فرصة مصر والسودان

    شهدت تصفيات عام 1958 واقعة فريدة حين وضعت القرعة السودان مع مصر وقبرص، انسحبت قبرص لأسباب سياسية ثم اعتذرت مصر عن مواجهة الفائز من مجموعة أخرى وهو منتخب إسرائيل جراء تداعيات العدوان الثلاثي. 

    تأهل السودان تلقائيًّا للمرحلة النهائية لكنه رفض خوض المباراة تضامنًا مع الموقف العربي، وبسبب قانون الاتحاد الدولي الذي يمنع التأهل دون خوض مباراة واحدة على الأقل فقدت السودان مقعدها وأجريت قرعة بين وصفاء أوروبا لتخوض ويلز مواجهتين ضد إسرائيل، وفازت في كلتاهما وصعدت.

  • عواصف البحر وأخطاء الإدارة المصرية

    واجهت مصر سوء حظ مناخي عام 1930 حين أخرت عاصفة شديدة في الإسكندرية إبحار المنتخب للحاق بالسفينة المتجهة من فرنسا إلى أوروجواي. 

    وعند وصول الفريق لمدينة مارسيليا كانت السفينة قد غادرت الميناء بساعات قليلة مما أدى للانسحاب الاضطراري. 

    وتكرر الأمر عام 1938 حين رفض الاتحاد الدولي تأجيل مباراة رومانيا المتزامنة مع شهر رمضان فاعتقد الجانب المصري أن الصمت يعني الموافقة وخاض مباراة ودية في ذات التوقيت مما اعتبره الاتحاد الدولي انسحابًا رسميًّا.

  • إفلاس الشركات وتحديات الحرب

    على صعيد الأندية تسبب انهيار شركة التسويق المتعاقدة مع الاتحاد الدولي عام 2001 في إلغاء كأس العالم للأندية بإسبانيا.

    حرم هذا القرار الزمالك المصري والهلال السعودي من مواجهة كبار العالم رغم تأهلهما الرسمي. 

    ثورة الكرامة ومقاطعة مونديال إنجلترا

    لم يكن النحس دائمًا وليد الصدفة بل كان في بعض الأحيان قرارًا واعيًا للدفاع عن الحقوق الرياضية المهدرة. 

    ففي عام 1966 شهدت الساحة الكروية أكبر انسحاب جماعي في تاريخ كأس العالم حين قررت 15 دولة أفريقية بينها مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا مقاطعة البطولة التي استضافتها إنجلترا. 

    جاء هذا الموقف الحاسم احتجاجًا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح قارات أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مقعدًا واحدًا مشتركًا فقط وهو ما اعتبره العرب والأفارقة إهانة فنية وظلمًا صارخًا لا يتماشى مع نمو اللعبة في في المنطقة.

    ورغم أن هذا القرار حرم أجيالًا ذهبية من الظهور في المحفل العالمي إلا أن هذه الوقفة التاريخية هي التي أجبرت المسؤولين الدوليين لاحقًا على منح أفريقيا مقعدًا مستقلًا بداية من دورة عام 1970 ليتحول النحس الاختياري إلى انتصار إداري بعيد المدى.

  • بيت القصيد

     استعراض هذه المحطات التاريخية يثبت أن كرة القدم لم تكن يومًا مجرد صراع فني داخل الخطوط البيضاء بل هي مرآة لتقلبات السياسة وعثرات الإدارة وقسوة الظروف القهرية. 

    وما يواجهه المنتخب العراقي اليوم في رحلته نحو مونديال 2026 يؤكد أن صراع البقاء الرياضي يبدأ أحيانًا من أروقة المطارات ومكاتب التنسيق الأمني قبل أن يبدأ بصافرة الحكم. 

    وبينما ينتظر الجميع قرار الاتحاد الدولي بشأن طلب التأجيل يظل الأمل معقودًا على كسر هذه السلسلة من العوائق لضمان أن يكون الميدان هو الفيصل الوحيد في تحديد المصائر بعيدًا عن لغة الصواريخ أو تعقيدات السفر التي طالما حرمت الجماهير العربية من رؤية مبدعيها في أكبر المسارح العالمية.

