كيد المنافسين: أرينا سابالينكا تدخل عالم الخطط الشيطانية بـ"خاتم خطوبتها".. وعلي البليهي وأساطير الرياضة سبقوها

في عالم الرياضة؛ ليس التكتيك أو العضلات المفتولة والسرعات الخارقة، هم من يكتبوا السطر الأخير في قصة الانتصارات دائمًا.

فخلف بريق الميداليات، وفي الزوايا المُظلمة للملاعب والحلبات، تُدار معارك من نوعٍ آخر؛ هي: "الروائح، الهمسات السامة والوميض القاتل".

نعم.. الوصول إلى القمة ومنصات التتويج، أحيانًا ما يحتاج إلى "خطة شيطانية"؛ لإسقاط المُنافس نفسيًا، قبل أن يدخل الملعب أو الحلبة.

وما كشفت عنه نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، المُصنفة الأولى عالميًا، على هامش بطولة إنديان ويلز للماسترز؛ ليست إلا نقطة في بحر من "الخطط الشيطانية"، التي تم استخدامها في عالم الرياضة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، قصة سابالينكا المثيرة للجدل؛ مع بعض النماذج لما يُمكن تسميته بـ"الخطط الشيطانية"، في عالم الرياضة..