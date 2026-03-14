أريفابيني: "يوفنتوس، تجديد عقد سباليتي. حلم انضمام دوناروما إلى صفوف البيانكونيري. وبشأن فلاهوفيتش..."

موريزيو أريفابيني، الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس والمدير الفني السابق لفريق فيراري، يتحدث إلى صحيفة «غازيتا ديلو سبورت». خلال فترة عمله مع يوفنتوس، كان أكبر صفقة انتقالات حققها أريفابيني هي ضم دوسان فلاهوفيتش، الذي تم التعاقد معه من فيورنتينا مقابل 70 مليون يورو. وتبدأ المقابلة بالحديث عن اللاعب الصربي، ونورد هنا أبرز ما جاء فيها.

هل ما زلت فخوراً بصفقة فلاهوفيتش أم أن الشكوك بدأت تراودك؟

"كانت هذه الصفقة التي يجب القيام بها، وقد وافق مجلس الإدارة على الاستثمار. ما زلت فخوراً بفلاهوفيتش. يذكرني دوسان بفيرستابين في تصميمه، وبلكلير في مثابرته وإنسانيته. ما زلت أراسل فلاهوفيتش لأعبر له عن صداقتي وأشجعه. وأنا لست من النوع الذي يمدح كثيراً".

أخبرنا برسالة.

"دوسان، اقتنع بأنك لكي تكون لاعباً كبيراً عليك أن تضع نفسك في خدمة الفريق". قبل التوقف، أثبت ذلك مع سباليتي. لا أعرف إن كان سيصل يوماً إلى 30 هدفاً، لكن مع الدعم المناسب يمكنه الاقتراب من القمة".

ألم يمزح معك فلاهوفيتش أبداً؟

"دوسان صربي، وهو شخص صارم: لا يوجد مجال للمزاح. في المقابل، ماكيني... كنت أمزح مع ويستون بشأن ملابسه. ذات يوم، ذهبت إلى الملعب مرتديًا سترة برتقالية بدون أكمام. ماكيني نظر إليّ بنظرة قاتلة وقال: "من سيقوم بإنقاذنا في الماء اليوم؟". أنا سعيد بتجديد عقده، فهو يستحق ذلك: ويستون شخص قوي".

فلاهوفيتش أبدى استعداداً لتجديد العقد: هل أنت متفاجئ؟

"دوسان لاعب قوي وعودته من الإصابة ستكون مهمة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. لكن لا يوجد لاعب واحد يمكنه أن يقودك إلى الهدف بمفرده. أشعر بالفخر لرؤية لاعبين أساسيين مع سباليتي مثل لوكاتيلي وبريمر وغاتي: جميعهم لاعبون اشتريناهم أنا وشيروبيني".