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"أريد هذه الشخصية من جافي".. دي لا فوينتي سعيد بعنف لاعب برشلونة مع رودري قبل ساعات من إنطلاق كأس العالم!
دي لا فوينتي ينفي الجدل الدائر حول التدريبات
سارع مدرب المنتخب الإسباني إلى الرد على الانتقادات الموجهة إلى «جافي» بعد أن انتشرت مقاطع فيديو تظهر تدخله القوي على «رودري». وبدا أن لاعب خط وسط برشلونة قد داس على قدم نجم مانشستر سيتي خلال إحدى التدريبات، مما تسبب في إزعاج واضح للاعب المخضرم وأثار مخاوف من احتمال تعرضه لإصابة قبل المشاركة في البطولات الكبرى.
على الرغم من العاصفة التي أثارتها وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادثة، أصر دي لا فوينتي على أن هذه الشدة هي بالضبط ما يتوقعه من لاعبيه. وفي حديثه للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، قلل المدرب من أهمية أي إشارات إلى وجود خلافات داخل المعسكر أو سلوك متهور من جانب النجم البالغ من العمر 21 عاماً.
دعم كامل لأسلوب جافي القتالي
"أوضح مدرب "لا روخا" أنه يقدّر الروح التنافسية التي يضفيها جافي على الفريق، سواء كان ذلك في المباريات أو خلال التدريبات. وفي معرض تعليقه المباشر على الحادثة، قال دي لا فوينتي: "هذه هي كرة القدم؛ إنه تدريب. اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم، ولا داعي لأحد أن يعتذر. كل شيء على ما يرام. جافي يتمتع بالطاقة والحماس. عليه أن يضبط وتيرة أدائه، لكنني أريد جافي بهذا الشكل."
برفضه طلب الاعتذار، أرسل المدرب رسالة واضحة مفادها أن بيئة التدريبات عالية الكثافة في معسكر المنتخب الإسباني لن تتأثر. تمكن رودري من مواصلة الحصة التدريبية بعد أن خفت الألم الأولي، مما يبرر بشكل أكبر قرار المدرب التعامل مع الاصطدام على أنه جزء عادي من التحضير على مستوى النخبة.
الدعم الذي يقدمه زملاء الفريق في غرفة الملابس والروح التنافسية الملهمة
تعكس الأجواء داخل غرفة الملابس بشكل كبير الرؤية التكتيكية للمدرب، حيث يقدّر لاعبو الفريق الميزة النفسية التي يضفيها هذا الشاب. وقد قلل جناح كريستال بالاس، ييريمي بينو، بروح مرحة من أهمية ما يحدث في التدريبات عندما سُئل عما يضيفه نجم برشلونة النشيط إلى روح الفريق.
"الكثير من الركلات! لا، إنها مزحة"، قال بينو ضاحكاً. "إنه يجلب روح القتال والزمالة والفرح. إنه لاعب تنقل طاقته إلى الآخرين. إنه مهم جداً بالنسبة لنا".
- AFP
تغيير تشكيلة الفريق قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم
وبعيدًا عن الجدل الدائر حول جافي، تحدث دي لا فوينتي عن خططه التكتيكية للمباراة الودية المقبلة لإسبانيا ضد بيرو. بعد المواجهة الأخيرة مع العراق، يتطلع المدرب إلى إجراء تعديلات على تشكيلته لضمان جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة متطلبات كأس العالم 2026. وأكد أن الجماهير يجب أن تتوقع تشكيلة أساسية مختلفة في المباراة المقبلة.
وأضاف: "الفكرة هي منح المزيد من وقت اللعب لأولئك الذين لم يشاركوا في مباراة العراق". "لديّ تشكيلة في ذهني، لكن بالتأكيد ستكون هناك تغييرات. لديّ خطة لكيفية بدء كأس العالم إذا لم تكن هناك ظروف معاكسة. كرة القدم يمكن أن تفاجئك دائمًا، لكنني لن أكشف عن التشكيلة ليوم الأربعاء".
تقع إسبانيا في المجموعة السابعة من كأس العالم إلى جانب الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية وأوروجواي.