"أريد أن ألعب!" - حارس مرمى مانشستر يونايتد المنسي مستعد لمنافسة سين لامينز على المركز الأول الموسم المقبل
يضع نصب عينيه العودة
في حديثه إلى صحيفة «صن سبورت»، أوضح فيتيك طموحاته. منذ انضمامه إلى فريق «الروبينز» على سبيل الإعارة في 28 يوليو، خاض الحارس 34 مباراة مع الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية، حيث لعب 3060 دقيقة وتلقى 45 هدفاً. وقد مدد يونايتد عقده بالفعل حتى عام 2028، لكنه لا ينوي أن يكون مجرد لاعب احتياطي خلف لامينز. وقال: "في هذه المرحلة من مسيرتي، وفي سن مبكرة، أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات. لن أستفيد من الجلوس على مقاعد البدلاء هنا، أو أي شيء آخر".
ميدان الاختبار في دوري الدرجة الثانية
كان الانتقال إلى دوري الدرجة الأولى بمثابة منحنى تعليمي حاد بعد فترات إعارته السابقة في أكريتونغ ستانلي وبلو-فايس لينز. وأشار الحارس المولود في فيسيتين إلى قفزة تكتيكية ملحوظة مقارنة بفترة لعبه في دوري الدرجة الثانية. وأوضح قائلاً: "الفرق الرئيسي هو أن اللاعبين يتمتعون بقدرات تكتيكية أفضل. أتذكر أن الدوري الثاني كان أشبه بمعركة! كنت ترسل الكرة بعيداً وكان الجميع يتنافس على الكرات المرتدة. لكن هنا في الدوري الإنجليزي، من الواضح أن الأمور أكثر تكتيكية، فكل فريق يلعب كرات مختلفة أو بعض التمريرات المتتالية، لذا عليك التكيف مع ذلك".
بالاستفادة من بنيته الجسدية الضخمة
يبلغ طوله 1.98 متر، وقد شكّل بنيته الجسدية ميزة كبيرة في التعامل مع المتطلبات الهوائية لكرة القدم الإنجليزية. في عصر غالبًا ما يكون فيه حراس المرمى هدفًا رئيسيًّا خلال الكرات الثابتة، يمنحه طوله ميزة طبيعية. وفي تأكيده على هذه القوة، قال: "الأمر صعب بالنسبة لحراس المرمى، لكن لحسن حظي، يبلغ طولي 6 أقدام و5 بوصات. لذا يمكنني التعامل مع ذلك. أحب الخروج لالتقاط الكرات العرضية ومساعدة زملائي في الفريق من خلال التقاطها أو إبعادها بقبضتي بعيدًا عن المناطق الخطرة." وقد ساعدته هذه الهيمنة في تحقيق رصيده المذهل من المباريات دون استقبال أهداف هذا الموسم.
في مواجهة منافسة شرسة في أولد ترافورد
لن يكون تثبيت أقدامه مع «الشياطين الحمر» مهمة سهلة. فالحارس الأساسي الحالي يقدم أداءً استثنائياً على أعلى مستوى، مما يجعل من الصعب للغاية إزاحة لامينز عن مكانه. علاوة على ذلك، يقال إن أندريه أونانا، الذي غادر مؤخرًا إلى تركيا، يفكر في العودة إلى النادي، مما سيؤدي إلى اشتداد المنافسة على المشاركة. على الرغم من هذه العقبات، يظل اللاعب التشيكي الواعد ثابتًا في مطالبه. واختتم قائلاً: "سأتواصل عن كثب مع مانشستر يونايتد وسنرى ما هو الأفضل لي في الموسم المقبل. لكنني أريد أن ألعب كرة القدم. لا أريد أن أكون مجرد لاعب يجلس على مقاعد البدلاء".