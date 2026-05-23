"أريد أن أعترف" .. جوارديولا يكشف عن أكثر قرار ندم بسببه في مانشستر سيتي

صدم بيب جوارديولا المشجعين صباح يوم الجمعة بتأكيده رسمياً رحيله في الصيف، ليختتم بذلك حقبة دامت عشر سنوات وأحدثت تغييرات جذرية. وبالنظر إلى قراراته الإدارية الأولى عند وصوله إلى مانشستر في عام 2016، سلط المدرب الضوء على تعامله الفوري مع الحارس المخضرم جو هارت.

تم استبعاد هارت بلا رحمة لصالح كلاوديو برافو عقب حملة صعبة في بطولة أمم أوروبا، واقتصرت مشاركته على مباراة واحدة فقط في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد ستيوا بوخارست قبل أن يتم إرساله على سبيل الإعارة.