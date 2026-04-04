أرني سلوت يُطرد! مشجعو ليفربول يهتفون باسم تشابي ألونسو بينما يغادر مشجعو «الريدز» المحبطون الملعب بعد الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
المشجعون يطالبون بقدوم تشابي ألونسو
كان مشهد آلاف مشجعي ليفربول وهم يتجهون نحو المخرجات قبل نهاية المباراة، في الوقت الذي كان فيه الفريق متأخراً بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي ولم يبدِ أي مقاومة تذكر، بمثابة إدانة قاسية لفترة تولي سلوت منصبه، حيث انتقلت مشاعر الإحباط من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مدرجات الملعب، حيث انطلقت هتافات باسم تشابي ألونسو، مما يعكس تزايد المطالبات بتعيين الإسباني ليحل محل الهولندي الذي يتعرض لضغوط شديدة.
ثلاثية هالاند تزيد من حجم المعاناة
كانت المباراة بحد ذاتها كابوساً من البداية إلى النهاية بالنسبة لفريق ميرسيسايد. أظهر إرلينغ هالاند أداءً قاتلاً، حيث سجل ثلاثية لتفكيك دفاع ليفربول، بينما أضاف أنطوان سيمينيو - اللاعب الذي ارتبط اسمه سابقاً بالانتقال إلى أنفيلد - الهدف الرابع ليحسم الهزيمة الساحقة. كانت الفجوة في المستوى بين الفريقين واضحة طوال الـ90 دقيقة.
هذه الهزيمة تنهي فعلياً أي أمل واقعي في الفوز بأي لقب محلي هذا الموسم بالنسبة لليفربول. وبينما سخر مشجعو مانشستر سيتي من سلوت بهتافات مثل "ستُطرد في الصباح"، فإن الحقيقة هي أن منصب المدرب لم يبدُ أبداً أكثر هشاشة مما هو عليه الآن. في مواجهة مهمة جبارة للحفاظ على وحدة غرفة الملابس وقاعدة المشجعين، بدا سلوت وحيداً على خط التماس بينما كان فريقه يستسلم.
- AFP
السجلات غير المرغوب فيها والمقارنات مع رودجرز
تُظهر الإحصائيات الكامنة وراء تراجع ليفربول صورة قاتمة. وفقًا لـ«أوبتا»، خسر ليفربول حتى الآن 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. وهذا هو أكبر عدد من الهزائم يسجله الفريق في موسم واحد منذ الموسم الكامل الأخير لبريندان رودجرز في 2014-2015، عندما خسر 18 مرة — ولا يزال أمام «سلوت» ما لا يقل عن تسع مباريات متبقية.
بدأت الأجواء المحيطة بالنادي تعكس الأيام الأخيرة من عهد رودجرز. على الرغم من التأكيد على أن مجموعة فينواي الرياضية ستستمر في دعم المدرب، إلا أن عدم إحراز تقدم على أرض الملعب يجعل من الصعب تبرير هذا الموقف بشكل متزايد. مع اقتراب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، قد يكون التركيز على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى لضمان المشاركة في البطولات الأوروبية هو الفرصة الوحيدة أمام سلوت لإنقاذ الموسم.