أرني سلوت يُطرد! مشجعو ليفربول يهتفون باسم تشابي ألونسو بينما يغادر مشجعو «الريدز» المحبطون الملعب بعد الهزيمة المذلة أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كانت المباراة بحد ذاتها كابوساً من البداية إلى النهاية بالنسبة لفريق ميرسيسايد. أظهر إرلينغ هالاند أداءً قاتلاً، حيث سجل ثلاثية لتفكيك دفاع ليفربول، بينما أضاف أنطوان سيمينيو - اللاعب الذي ارتبط اسمه سابقاً بالانتقال إلى أنفيلد - الهدف الرابع ليحسم الهزيمة الساحقة. كانت الفجوة في المستوى بين الفريقين واضحة طوال الـ90 دقيقة.

هذه الهزيمة تنهي فعلياً أي أمل واقعي في الفوز بأي لقب محلي هذا الموسم بالنسبة لليفربول. وبينما سخر مشجعو مانشستر سيتي من سلوت بهتافات مثل "ستُطرد في الصباح"، فإن الحقيقة هي أن منصب المدرب لم يبدُ أبداً أكثر هشاشة مما هو عليه الآن. في مواجهة مهمة جبارة للحفاظ على وحدة غرفة الملابس وقاعدة المشجعين، بدا سلوت وحيداً على خط التماس بينما كان فريقه يستسلم.