أرني سلوت يؤكد أن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025 أدى إلى «تأجيل» عملية إعادة البناء، وأن «الريدز» قد وصلوا إلى «نهاية دورة» عهد يورغن كلوب
سلوت يعترف بأن ليفربول يدخل مرحلة انتقالية في نهاية دورته
أقر سلوت بأن ليفربول يمر بمرحلة نهاية دورة بعد حقبة النجاحات الهائلة التي حققها الفريق تحت قيادة كلوب. وعلى الرغم من فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يعتقد المدرب الهولندي أن هذا النجاح لم يكن سوى تأجيل لفترة انتقالية حتمية بدأت تتبلور الآن في أنفيلد. وقد أصبح هذا التحول أكثر وضوحًا مع رحيل عدد من الشخصيات الرئيسية الوشيك. فسيرحل آندي روبرتسون ومحمد صلاح في صيف هذا العام بصفقة انتقال مجانية، لينضما إلى قائمة طويلة من اللاعبين المؤثرين الذين شكلوا العمود الفقري للفريق الحائز على الألقاب بقيادة كلوب.
يشرح سلوت أسباب تغيير الجدول الزمني لعملية إعادة البناء
وكشف سلوت أن المناقشات حول تجديد تشكيلة الفريق كانت قد بدأت بالفعل قبل وصوله إلى ميرسيسايد بفترة طويلة، لكن نجاح ليفربول في الموسم الماضي غيّر توقيت تلك الخطط.
وقال سلوت، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان": "هذا أحد الأمور التي نتفق عليها – ليس الآن، بل منذ عام ونصف". "من الطبيعي في كرة القدم أن تكون هناك دورات. أنا سعيد جدًا لأن مو وروبو تعاونا مع جميع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم الصيف الماضي، لأنهما تمكنا من رؤية ما يعنيه النادي بالنسبة لهم ومدى جديتهم في العمل".
"هذه عملية طبيعية في الأندية الناجحة، أو أي نادٍ، أن يكون هناك نهاية للدورة. هذا ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لنا. الشيء الرائع هو أننا ربما أرجأنا تلك الدورة مع الموسم الماضي."
إدارة ليفربول متحدة خلف مشروع طويل الأمد
على الرغم من تعرض ليفربول لـ 17 هزيمة هذا الموسم، يؤكد سلوت أنه لا يزال يحظى بدعم قوي من المدير الرياضي ريتشارد هيوز ومجموعة الملاك «فينواي سبورتس جروب». ووفقًا للمدرب، ركزت المناقشات مع قيادة النادي على فهم التحديات التي يواجهها الفريق خلال هذه المرحلة الانتقالية، بدلاً من إلقاء اللوم على النتائج المخيبة للآمال.
وأوضح سلوت: "الأمر لا يتعلق بأنهم يقولون كل يوم: 'نحن ندعمك، نحن ندعمك'". "إنه نقاش حول ما نراه يحدث، وأحيانًا لا يكون من الضروري دائمًا أن يقولوا: 'أنا أدعمك'، لكن يمكنك أن تشعر بهذا الدعم. الجميع يرى ما يحدث أمام أعيننا، ونحن جميعًا متفقون على ما نراه. نحن متفقون تمامًا على ما نراه وعلى أسبابه".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل ليفربول حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، متأخراً بست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث. وسيواجه الفريق في مباراته المقبلة فريق فولهام قبل أن يوجه أنظاره إلى مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.