أرني سلوت يشرح قراره بإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء ومنح ريو نغوموها فرصة المشاركة لأول مرة في التشكيلة الأساسية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
الفتحة تبرر قرار اختيار مجموعة كبيرة
في حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" قبل انطلاق المباراة ضد توتنهام، أوضح آرني سلوت الأسباب التي دفعته إلى منح الشاب ريو نغوموها فرصة الظهور لأول مرة في التشكيلة الأساسية. "
لماذا الآن؟ لأنه كان يتدرب معنا طوال الموسم ويستمر في التحسن والتطور. لقد زاد وقت لعبه بشكل مطرد، وعادةً ما تكون الخطوة التالية بعد ذلك هي المشاركة في التشكيلة الأساسية – واليوم هو ذلك اليوم.
"أولاً وقبل كل شيء، لأنه قدم أداءً رائعاً ضد ولفرهامبتون واندررز، وأيضاً لأنه يتطور بشكل جيد للغاية. لكن السبب الرئيسي هو أن ريو أظهر أنه جاهز لذلك. والآن عليه أن يثبت ذلك مرة أخرى اليوم. أعتقد أن الخطوة التالية بالنسبة له كانت أن يبدأ المباراة أساسياً."
صعود نغوموها
وبينما يبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، ستتجه الأنظار نحو نغوموها، الموهبة «الاستثنائية» التي سرعان ما أصبحت المفضلة لدى جماهير أنفيلد. ظل الجناح يطرق أبواب الفريق الأول منذ أسابيع، حيث قاد أساطير ليفربول جيمي كاراغر وستيفن جيرارد الحملة المطالبة بإشراكه.
وكان سلوت قد ألمح سابقاً إلى أن هذه اللحظة قادمة، حيث كان يدير عبء عمل المراهق بعناية وينتظر اللحظة المناسبة لمنحه أول مشاركة أساسية.
توتر جديد بين صلاح وسلوت؟
من غير المرجح أن يلقى قرار استبعاد صلاح استحسانًا من جانب المهاجم، الذي له تاريخ من الخلافات مع مدربه بشأن وقت اللعب. فقد اشتهر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بخلافه مع سلوت في ديسمبر الماضي بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لثلاث مباريات متتالية، مما أدى إلى خلاف علني استلزم محادثات تسوية مطولة لحله.
خلال تلك الفترة المضطربة، لم يخفِ اللاعب المصري إحباطه، قائلاً: "ليس عليّ أن أقاتل كل يوم من أجل مركزي لأنني استحققته". كما أعرب عن استيائه بالقول إنه شعر أن الإدارة "تخلت عنه".
تناوب اللاعبين والتغييرات التكتيكية
صلاح ليس الاسم البارز الوحيد الذي سيغيب عن التشكيلة، حيث سيتواجد كل من هوغو إكيتيكي وإبراهيما كوناتي على مقاعد البدلاء في إطار سياسة التناوب. مع استمرار غياب ألكسندر إيساك بسبب الإصابة، اضطر سلوت إلى الإبداع في خياراته الهجومية. وقد أدى ذلك إلى تشكيل رباعي هجومي مرن يضم كودي جاكبو وفلوريان فيرتز ودومينيك سزوبوسلاي، الذين لعبوا جميعًا في مركز "المهاجم الوهمي" هذا الموسم.
