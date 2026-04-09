أرني سلوت يشرح سبب عدم إشراكه لمحمد صلاح في المباراة ضد باريس سان جيرمان رغم الأداء الهجومي الضعيف لليفربول
فريق «سلوت» يفضل الحفاظ على النتيجة على تسجيل الأهداف مع بقاء صلاح على مقاعد البدلاء
في خطوة أذهلت العديد من مشجعي ليفربول، اختار المدرب الهولندي إبقاء أحد أبرز هدافي الفريق على مقاعد البدلاء، في الوقت الذي كان فيه فريقه يعاني من صعوبة في صنع أي فرص حقيقية في العاصمة الفرنسية. وتعرض «الريدز» لهزيمة قاسية بنتيجة 2-0، لكن بدلاً من إشراك «الملك المصري» في محاولة لتسجيل هدف خارج أرضه، أشار سلوت إلى أن المباراة قد تجاوزت المرحلة التي كان فيها الهجوم استراتيجية مجدية.
لماذا ترك سלוט صلاح على مقاعد البدلاء؟
كان قرار استبعاد صلاح تمامًا مثيرًا للدهشة بشكل خاص، لا سيما أن سلوت استخدم خمسة بدلاء آخرين، من بينهم ألكسندر إيساك، الذي عاد مؤخرًا فقط من إصابة في الساق أبعدته عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريبًا، واللاعب تري نيوني البالغ من العمر 18 عامًا. ومع ذلك، تمسك المدرب بمنطقه، مدعياً أن إجبار صلاح على القيام بمهام دفاعية في منطقة جزاء ليفربول المحاصرة كان سيشكل إهداراً لمواهب المهاجم ولياقته البدنية قبل جدول مباريات محلي مزدحم.
وقال سلوت عندما سُئل عن القرار: "أعتقد أن الأمر في الجزء الأخير من المباراة كان يتعلق بالبقاء في المباراة أكثر من وجود أي فرصة لتسجيل هدف". "نعم، لا أحد يعلم، لأننا في الموسم الماضي سجلنا هدفاً قبل خمس دقائق من النهاية، عن طريق هارفي إليوت، عندما قمت باستبدال مو. لكن أعتقد أن هذه كانت 20-25 دقيقة كنا ندافع فيها فقط".
"ومو لاعب ذو جودة عالية، لكن لكي يقضي مو 20-25 دقيقة في الدفاع داخل منطقة الجزاء، أعتقد أنه من الأفضل له أن يحافظ على طاقته من أجل العديد من المباريات التي ستقام في الأسابيع المقبلة".
فان ديك يعترف بأنها كانت ليلة صعبة
وقد تعرض النهج التكتيكي لانتقادات، حيث بدا أن «الريدز» يفتقرون إلى الطموح رغم أهمية مباراة ربع نهائي البطولة الأوروبية. ولم يخف قائد الفريق فيرجيل فان ديك حقيقة الأداء، معترفاً بأن الفريق قضى معظم المباراة في موقف دفاعي أمام فريق لويس إنريكي المتفوق.
وفي حديثه بعد الهزيمة، قال القائد: "صعب. عمل شاق، وهو ما كان متوقعاً. أعتقد أننا دافعنا بعدد كبير من اللاعبين حول منطقة الجزاء... من الواضح أنني لست سعيداً بالخسارة هنا على الإطلاق، والشيء الإيجابي الوحيد هو أن لدينا مباراة أخرى نلعبها الأسبوع المقبل. لكن من الواضح الآن أن الوقت قصير وفولهام ينتظرنا أيضاً".
تحدي صعب في أنفيلد
ونتيجة 2-0 هذه تعني أن ليفربول يجب أن يحقق انتفاضة أوروبية شهيرة أخرى على أرض ميرسيسايد إذا أراد الوصول إلى الدور نصف النهائي. وبعد أن فشل الفريق في تسجيل أي تسديدة على المرمى في ملعب بارك دي برانس، سيقع الضغط على سلوت لإعادة دمج صلاح واستعادة الحيوية الهجومية للفريق. قبل أن يركز ليفربول على قلب النتيجة في دوري أبطال أوروبا، عليه أن يوجه انتباهه مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة فولهام. مع اشتداد المنافسة على المراكز الخمسة الأولى، يأمل سلوت أن يؤتي قراره بتوفير طاقة صلاح ثماره في المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي قبل وصول الباريسيين إلى أنفيلد الأسبوع المقبل.