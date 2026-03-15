أرني سلوت يتحدث بعد أن تعرض ليفربول للصافرات الاستهجان من الجماهير عقب التعادل الممل مع توتنهام
سلوت يتفهم الإحباط السائد في أنفيلد
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" بعد المباراة، أكد سلوت أن رد فعل الجماهير في المدرجات كان نتيجةطبيعية لأداء الفريق في الفترة الأخيرة. وقال سلوت: "أعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا. فإذا خسر الفريق الذي تشجعه الكثير من النقاط أمام فرق لم تكن تتوقع خسارتها أمامها، وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أعتقد أننا جميعًا نشعر بخيبة أمل كبيرة".
نقاط الضعف الدفاعية تلاحق «الريدز»
يُعد هذا التعادل المرة الثامنة هذا الموسم التي يستقبل فيها ليفربول هدفاً بعد الدقيقة 90، وهي إحصائية تسلط الضوء على عدم الاستقرار الدفاعي الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم. وبالنسبة لفريق دخل الموسم بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح العجز عن حسم المباريات كابوساً متكرراً بالنسبة لسلوت وطاقمه الفني.
وسارع سلوت إلى الاعتراف بأن صبر المشجعين قد تم اختباره بسبب هذه الانهيارات المتكررة في الدقائق الأخيرة. وأوضح الهولندي: "لقد مروا بهذه التجربة مرات أكثر من اللازم، أكثر مما اعتادوا عليه، ومن الطبيعي تمامًا أن يظهروا إحباطهم". "أنا واللاعبون ومشجعونا نشعر جميعًا بهذا الإحباط".
قضية زوبوسلاي تُشكل إنذارًا
وكان لاعب الوسط دومينيك زوبوسلاي، الذي سجل الهدف الأول في المباراة، صريحًا بنفس القدر بشأن المأزق الحالي الذي يمر به الفريق.
"لم أسمع صيحات الاستهجان، لكنني أتفهمها لأننا فزنا باللقب الموسم الماضي، بينما لا نقدم هذا الموسم الأداء الذي ينبغي أن نقدمه"، اعترف سزوبوسلاي. ومع ذلك، حث الجماهير على البقاء أوفياء خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة. "يجب أن يقفوا خلفنا، لأن الجميع كان سعيداً الموسم الماضي عندما فزنا باللقب قبل أربع مباريات من نهاية الموسم. فليدعمونا الآن ونحن نمر بأوقات عصيبة".
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
في سعيه للتعويض، يعود ليفربول بسرعة لتركيز اهتمامه على الساحة الأوروبية، حيث يستضيف غالطة سراي يوم الأربعاء في مباراة الإياب من الدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ساعياً إلى قلب نتيجة الخسارة 1-0. أما على الصعيد المحلي، فتنتظر البطل المتعثر سلسلة مباريات حاسمة، تبدأ برحلة إلى برايتون يوم السبت المقبل. سيتم حسم السباق على المراكز الأربعة الأولى في نهاية المطاف خلال جدول مباريات شاق في شهر مايو، يتضمن مواجهات حاسمة ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، المنافس على المراكز الأربعة الأولى.
