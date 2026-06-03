والد نجم أرمينيا يعلنها رسميًا.. الأهلي قدّم عرضًا إلى نجلي وهذا قراره!

إدوارد سبيرتسيان هو لاعب أرميني، ولكنه وُلِد في روسيا؛ حيث يلعب منذ بداية رحلته في عالم الساحرة المستديرة، مع النادي المحلي كراسنودار.

ومثّل سبيرتسيان جميع الفئات السنية لكراسنودار؛ قبل تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2021.

وقدّم اللاعب الأرميني مستوى رائع، في موسم 2025-2026؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 42 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وإجمالًا.. ساهم إدوارد سبيرتسيان في 108 أهداف "سجل 58 وصنع 50"، في 185 مباراة رسمية مع النادي الروسي؛ منذ تصعيده للفريق الأول في صيف 2021، وحتى يومنا هذا.

أما دوليًا؛ فقد سجل اللاعب 11 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 40 مباراة مع منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم.