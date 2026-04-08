"أرفض العمل في ظل هذه الظروف!" - مدرب في الدوري الفرنسي ينتقد إدارة النادي ويعلن رحيله
انهيار الثقة في لوريان
في مقابلة صريحة مع صحيفة «أويست-فرانس»، أكد بانتالوني قراره بالتنحي عن منصب المدرب. وكان المدرب السابق لفريق أجاكسيو قد تولى مهامه في عام 2024 بهدف واضح هو تحقيق الصعود من دوري الدرجة الثانية، وهو الإنجاز الذي حققه النادي على الفور بالعودة إلى الدوري الممتاز في عام 2025. ومع ذلك، لم يترجم النجاح على أرض الملعب إلى انسجام خلف الكواليس.
وتحدث المدرب بصراحة عن إحباطه والسبب وراء رحيله الوشيك، قائلاً: "هناك سبب رئيسي واحد: عدم الثقة الذي أبدته الإدارة منذ وصولي. إذا عدنا إلى البداية، عندما أُبلغت بأنه سيكون هناك تغيير في الجهاز الفني [في عام 2024]، قام وكيل أعمالي بتوصيلي بالإدارة. أجريت ثلاث مكالمات فيديو: مع أرنو تانغي [الرئيس التنفيذي]، ولوران كوسيلني [المدير الرياضي]، والرئيس.
"بعد ذلك، علمت أنني لم أكن المدرب المختار. لوران أبرجيل، الذي كان يعرفني، "أصر" لدى الرئيس. تحمل لوران [أبرجيل] مسؤولية كبيرة، لأن الأمر لم يكن سهلاً، مع هدف العودة الفورية إلى الدوري الفرنسي. كنت قد قبلت التحدي، وهو أمر رائع، لأنني شعرت أنني قادر على ذلك. لكنني وقعت في ظل هذه الظروف، التي تظهر بوضوح أن هناك شكوكاً كثيرة حولي، وأن الإدارة لم تكن متأكدة تماماً من اختيارها."
الجدل حول بند العقد
وقد زاد تسلسل الأحداث من حدة التوتر. فبعد هبوط لوريان، كُلف المدرب بمهمة صعبة تتمثل في إعادة بناء الفريق. ورغم تحقيقه لجميع الأهداف، ادعى أن عرض التجديد تأخر كثيرًا، مما تسبب له في «خيبة أمل كبيرة». وعندما عُرض عليه التجديد في النهاية، بدا أن الأمر قد أضر به أكثر مما نفع.
وأضاف: "عندما فزنا بالبطولة الفرنسية، قررنا التحدث مع الإدارة بشأن تمديد العقد، وهو أمر كان من المرجح أن تعرضه العديد من الأندية في تلك الحالة". "كان الرفض قاطعاً. أخبرتني الإدارة أننا سنرى بعد ست أو سبع مباريات. تسبب هذا لي في خيبة أمل كبيرة بالنظر إلى الموسم الذي قضيناه. بعد طلب آخر، قيل لي أن أنتظر حتى سبتمبر [2025]. لم يرد أي رد. ثم قيل لنا أن ننتظر بسبب مشاكل حقوق البث التلفزيوني، ثم جلسة الاستماع أمام المديرية الوطنية للرقابة الإدارية (DNGC)، ثم بيع النادي. لم تكن الأعذار صحيحة بالضرورة. بصراحة، لا يزال لديك شعور بأنهم غير متأكدين مما أنا قادر عليه. لذا، لا يزال هناك الكثير من عدم الثقة".
الانطلاق نحو المباريات الأخيرة
على الرغم من الأحداث الدرامية خارج الملعب، يتعين على الفريق الآن التركيز على خوض ما تبقى من الموسم. حقق لوريان موسمًا جيدًا ويحتل حاليًا المركز التاسع في الترتيب برصيد 38 نقطة. بعد التعادل الأخير 1-1 مع باريس، يواجه الفريق رحلة صعبة لمواجهة ليون في 12 أبريل. مع خمس مباريات حاسمة قادمة، بما في ذلك المواجهات على أرضه ضد مرسيليا وستراسبورغ، ستتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل اللاعبين مع رحيل مدربهم الوشيك.
يعتزم المدرب المخضرم الحفاظ على احترافه وإنهاء مهمته قبل رحيله، لكنه أصر على أن ظروف العمل أصبحت لا تطاق.
وأضاف: "هناك الكثير من خيبة الأمل. قضيت عامين رائعين هنا. أعتقد أنني كنت أتمتع بعلاقات ممتازة مع كل من له صلة بالنادي. من المؤسف أن الأمور وصلت إلى هذا الحد. هناك شيء واحد مؤكد: أنا لست طموحاً. لا أشعر بأي ندم. إذا قضيت 14 عاماً في أجاكسيو، في نادٍ بموارد محدودة، فذلك لأن الإدارة كانت تثق بي تماماً، كل يوم. الآن، بعد عامين في نادي لوريان، حاولت أن أظهر من أنا وما أنا قادر عليه، لكنني ما زلت أشعر بعدم الثقة، ولهذا أرفض العمل في ظل هذه الظروف".
ما الذي ينتظر لوريان؟
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه الفريق البريتوني صيفاً مضطرباً في مرحلة انتقالية. ويتعين على الإدارة الآن البحث عن خليفة قادر على التعامل مع السياسات الداخلية المعقدة للنادي. وسيشكل العثور على مدرب رئيسي قادر على البناء على الاستقرار الذي تحقق هذا الموسم، مع قبول الشروط الصارمة التي يفرضها مجلس الإدارة، تحدياً كبيراً لصانعي القرار.