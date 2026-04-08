"أرفض العمل في ظل هذه الظروف!" - مدرب في الدوري الفرنسي ينتقد إدارة النادي ويعلن رحيله

في مقابلة صريحة مع صحيفة «أويست-فرانس»، أكد بانتالوني قراره بالتنحي عن منصب المدرب. وكان المدرب السابق لفريق أجاكسيو قد تولى مهامه في عام 2024 بهدف واضح هو تحقيق الصعود من دوري الدرجة الثانية، وهو الإنجاز الذي حققه النادي على الفور بالعودة إلى الدوري الممتاز في عام 2025. ومع ذلك، لم يترجم النجاح على أرض الملعب إلى انسجام خلف الكواليس.

وتحدث المدرب بصراحة عن إحباطه والسبب وراء رحيله الوشيك، قائلاً: "هناك سبب رئيسي واحد: عدم الثقة الذي أبدته الإدارة منذ وصولي. إذا عدنا إلى البداية، عندما أُبلغت بأنه سيكون هناك تغيير في الجهاز الفني [في عام 2024]، قام وكيل أعمالي بتوصيلي بالإدارة. أجريت ثلاث مكالمات فيديو: مع أرنو تانغي [الرئيس التنفيذي]، ولوران كوسيلني [المدير الرياضي]، والرئيس.

"بعد ذلك، علمت أنني لم أكن المدرب المختار. لوران أبرجيل، الذي كان يعرفني، "أصر" لدى الرئيس. تحمل لوران [أبرجيل] مسؤولية كبيرة، لأن الأمر لم يكن سهلاً، مع هدف العودة الفورية إلى الدوري الفرنسي. كنت قد قبلت التحدي، وهو أمر رائع، لأنني شعرت أنني قادر على ذلك. لكنني وقعت في ظل هذه الظروف، التي تظهر بوضوح أن هناك شكوكاً كثيرة حولي، وأن الإدارة لم تكن متأكدة تماماً من اختيارها."