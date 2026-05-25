"أرشح جوارديولا!" .. كونتي يرد على أنباء تدريب إيطاليا

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، أعلن أنطونيو كونتي رحيله عن نابولي.

وأكد المدرب الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، موجهًا الشكر للنادي على ما قدمه له، وودّعه بكلمة خلف الكواليس قال فيها: «أخبرني الرئيس أنه إذا غيرت رأيي، فسيكون في انتظاري وسيظل تحت تصرفي حتى آخر يوم».

لكن من الصعب أن يتراجع المدرب عن القرار الذي اتخذه. في الأيام المقبلة، سيطوي نابولي هذه الصفحة نهائياً، لكنه يبحث بالفعل عن بديل للموسم المقبل: الحلم هو ماسيميليانو أليجري، لكن في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على رحيله المحتمل عن ميلان، ومن بين الأسماء المفضلة فيتشينزو إيطاليانو من بولونيا.



