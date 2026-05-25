"أرشح جوارديولا!" .. كونتي يرد على أنباء تدريب إيطاليا

المدير الفني الإيطالي أعلن الرحيل عن نابولي

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، أعلن أنطونيو كونتي رحيله عن نابولي.

وأكد المدرب الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، موجهًا الشكر للنادي على ما قدمه له، وودّعه بكلمة خلف الكواليس قال فيها: «أخبرني الرئيس أنه إذا غيرت رأيي، فسيكون في انتظاري وسيظل تحت تصرفي حتى آخر يوم».

لكن من الصعب أن يتراجع المدرب عن القرار الذي اتخذه. في الأيام المقبلة، سيطوي نابولي هذه الصفحة نهائياً، لكنه يبحث بالفعل عن بديل للموسم المقبل: الحلم هو ماسيميليانو أليجري، لكن في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على رحيله المحتمل عن ميلان، ومن بين الأسماء المفضلة فيتشينزو إيطاليانو من بولونيا.


  • كونتي والمنتخب الوطني

    وماذا عن كونتي؟ في الأيام الماضية، ترددت أنباء عن احتمال عودته إلى تدريب المنتخب الوطني، لكن المدرب نفسه نفى هذه الشائعات خلال المؤتمر نفسه قائلاً: «لا نتحدث عن مجرد كلام. أتذكر ما قلته عن المنتخب الوطني، فقد كنت واضحاً جداً: "لو كنت الرئيس، لوضعت اسم كونتي ضمن المرشحين". كما طُرح اسم جوارديولا، فهل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مستعد لاستقبال مدرب من الطراز الرفيع؟ في الوقت الحالي، لا يوجد شيء. الأمور تُتخذ بسهولة بالغة. أنا أول من يقول إنه يجب محاولة التعاقد مع جوارديولا، لكن هل هناك أموال للقيام بذلك؟ اليوم، جميع المناصب شاغرة، ربما سأستريح وأزور أوريليو في لوس أنجلوس لحضور كأس العالم".


  • أسباب الوداع

    كان أنطونيو كونتي قد اتخذ قراره بمغادرة نابولي منذ شهر، وقد أوضح الأسباب بنفسه قائلاً: "لم أتمكن من توحيد الصفوف، فقد انتشرت الكثير من السموم حول الفريق". وهكذا يغادر النادي الأزرق بعد موسمين وفوزه بلقب الدوري العام الماضي، رسمياً تنفصل الأطراف بإنهاء العقد قبل عام من انتهاء صلاحيته المقرر في عام 2027.

    وبالانفصال عن المدرب، يوفر النادي حوالي 7/8 ملايين يورو كانت تمثل راتبه في السنة الأخيرة من العقد، وقد ترك كونتي هذا المبلغ على الطاولة لإنهاء العلاقة على الفور.


