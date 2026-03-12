Getty Images Sport
أرسنال "يعمل على صفقة" لتوقيع عقد بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني مع نجم الدوري الألماني بعد إرسال كشاف لمشاهدة اللاعب الدولي الفرنسي أثناء اللعب
المدفعجية يزيدون اهتمامهم بالنجم الفرنسي
ميكيل أرتيتا يرفض التوقف في سعيه لتحقيق الكمال الدفاعي، حيث أصبح كاستيلو لوكبا لاعب RB Leipzig الآن في مرمى أرسنال. تطور المدافع البالغ من العمر 23 عامًا ليصبح أحد أكثر اللاعبين موثوقية في الدوري الألماني، مما دفع النادي اللندني إلى بدء مفاوضات بشأن انتقال محتمل في الصيف.
على الرغم من أن الغانرز لم يقدموا بعد عرضًا رسميًا، إلا أن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها. ذكرت صحيفة L'Equipe أن النادي أرسل مؤخرًا كشافين إلى ألمانيا لمشاهدة المدافع في مباراة لايبزيغ التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، حيث أثار لوكبا إعجاب الممثلين بهدوئه وسرعته في التعافي.
تفاصيل رسوم الانتقال وشرط الإفراج
يتضمن عقد لوكبا الحالي في ريد بول أرينا شرطًا ماليًا كبيرًا للفسخ، لكن لايبزيغ قد يكون على استعداد لقبول مبلغ أقل. على الرغم من أن شرط الفسخ محدد بمبلغ 69 مليون جنيه إسترليني، يُعتقد أن نادي الدوري الألماني مستعد لتسهيل رحيل اللاعب مقابل مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون جنيه إسترليني. وقد أثار هذا الخصم المحتمل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، على الرغم من أن اللاعب نفسه يفضل الانتقال إلى إنجلترا أو إسبانيا.
تستمر قيمة المدافع في الارتفاع على الرغم من الأداء المتفاوت لليبزيغ في الدوري المحلي هذا الموسم. بعد أن حصل بالفعل على تقدير كبير مع المنتخب الفرنسي، يُنظر إلى لوكبا على أنه لاعب وسط حديث قادر على اللعب في خط دفاعي مرتفع، وهي سمة تتناسب تمامًا مع خطة أرتاتا التكتيكية. يدرس فريق التوظيف في أرسنال الآن ما إذا كان سيقوم بتجسيد اهتمامه بعرض ملموس في الأسابيع المقبلة.
مستقبل لوكبا
في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، ظل اللاعب متحفظًا بشأن خطواته التالية، لكنه لم يخف رغبته في التنافس على أكبر الجوائز في عالم كرة القدم. وفي حديثه إلى صحيفة بيلد، قال لوكبا: "هدفي هو العودة إلى أوروبا مع لايبزيغ، لأن مشاهدة دوري أبطال أوروبا على التلفزيون فقط أمر مؤلم للغاية. لا أفكر في أي شيء أبعد من ذلك. علينا أن نبقى مركزين. الموسم طويل. العام الماضي بدأنا أيضًا بشكل جيد ثم واجهنا مشاكل كبيرة".
وأضاف: "حلمي هو أن أصبح بطل العالم، أو أن أفوز بدوري أبطال أوروبا يوماً ما. لا أحلم باللعب لنادٍ معين. بل أحلم بالفوز بالألقاب، لأن هذا هو ما تتذكره أكثر في نهاية مسيرتك".
تطور أرتاتا الدفاعي مستمر
إذا تمكن أرسنال من التعاقد مع لوكبا، فسيكون ذلك استثمارًا مهمًا آخر في خط الدفاع الذي شهد تحولًا كبيرًا تحت قيادة أرتاتا. لقد أعطى الغانرز الأولوية في السنوات الأخيرة للمدافعين الشباب الذين يتمتعون بقدرات هوائية قوية، ولوكبا يناسب هذا الوصف تمامًا. إن تنوعه وخبرته في الدوريات الأوروبية الكبرى تجعله مرشحًا مثاليًا لتقديم منافسة عالية المستوى لاعبين مثل ويليام ساليبا وغابرييل ماغالهايس.
بينما لا يزال لايبزيغ يتمتع بفرصة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى واللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن إغراء المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون كافياً لإقناع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بأن مستقبله يكمن خارج الدوري الألماني.
