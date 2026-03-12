أرسنال "يعمل على صفقة" لتوقيع عقد بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني مع نجم الدوري الألماني بعد إرسال كشاف لمشاهدة اللاعب الدولي الفرنسي أثناء اللعب

ميكيل أرتيتا يرفض التوقف في سعيه لتحقيق الكمال الدفاعي، حيث أصبح كاستيلو لوكبا لاعب RB Leipzig الآن في مرمى أرسنال. تطور المدافع البالغ من العمر 23 عامًا ليصبح أحد أكثر اللاعبين موثوقية في الدوري الألماني، مما دفع النادي اللندني إلى بدء مفاوضات بشأن انتقال محتمل في الصيف.

على الرغم من أن الغانرز لم يقدموا بعد عرضًا رسميًا، إلا أن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها. ذكرت صحيفة L'Equipe أن النادي أرسل مؤخرًا كشافين إلى ألمانيا لمشاهدة المدافع في مباراة لايبزيغ التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، حيث أثار لوكبا إعجاب الممثلين بهدوئه وسرعته في التعافي.