أرسنال يصنع التاريخ مع مشاركة النجم الصاعد ماكس داومان في التشكيلة الشابة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد
أرسنال يصنع تاريخاً "نادراً"
واصل أرتاتا سياسته الجريئة المتمثلة في دمج اللاعبين الشباب في الفريق الأول من خلال إشراك داومان في المباراة التي أقيمت في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق مانسفيلد من دوري الدرجة الأولى. كما أشرك أرتاتا المدافع مارلي سالمون البالغ من العمر 16 عامًا منذ بداية المباراة.
وقد دخل وجود هذين الشابين في التشكيلة الأساسية التاريخ، حيث أصبح أرسنال أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يشارك بلاعبين يبلغان من العمر 16 عامًا أو أقل في التشكيلة الأساسية في أي مسابقة.
ثقة أرتاتا في اللاعبين الشباب
قرار إشراك كل من داومان وسالمون في التشكيلة الأساسية يأتي بعد الصعود السريع الذي بدأ خلال جولة النادي التحضيرية للموسم في آسيا عام 2025. بينما ظهر داومان لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2025 في فوز الدوري الإنجليزي الممتاز 5-0 على ليدز يونايتد، ظهر المدافع لأول مرة مع الفريق الأول في ديسمبر في فوز آرسنال 3-0 في دوري أبطال أوروبا على كلوب بروج.
ثناء كبير على العمل الجاد الذي قام به هيل إند
في أغسطس من العام الماضي، أشاد أرتاتا بالعمل الممتاز الذي قامت به أكاديمية النادي، قائلاً: "إنه يظهر العمل الجاد الذي تم القيام به في الأكاديمية على مر السنين.
خاصة وأن هؤلاء اللاعبين ينضمون إلى الفريق الأول ويقدمون أداءً على أعلى مستوى دون أي خبرة احترافية على الإطلاق. وهذا يختلف تمامًا عن اللاعبين الآخرين في الأندية الكبرى الذين يلعبون في سن 17 و18 و19 و20 عامًا ولديهم خبرة سابقة كبيرة، حيث لعبوا في فرق مختلفة.
"لذا، فإن هذا يظهر مرة أخرى ما قامت به الأكاديمية، وإعداد هؤلاء اللاعبين الشباب، ونضجهم، وكذلك الجودة التي نتمتع بها في هذا الفريق لدعم اللاعبين الشباب، حتى يشعروا بالراحة ويقدموا أداءً على أعلى مستوى على الفور. لذا، فإن الفضل يعود إلى الجميع في النادي".
سباق حافل بالمخاطر للمدفعجية
يحتل أرسنال حالياً صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي، على الرغم من أن منافسيه على اللقب لديهم مباراة مؤجلة. بعد هذه المباراة الكأسية، سيحول الغانرز تركيزهم إلى الساحة الأوروبية، حيث سيواجه فريق أرتاتا باير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. سيتطلع داومان بلا شك إلى مواصلة المساهمة في الفريق الأول للغانرز خلال ما تبقى من الموسم بعد تعافيه من الإصابة.
