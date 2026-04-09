أرسنال يستقبل العروض المقدمة لـ مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري وثلاثة لاعبين آخرين مع الكشف عن خطط الانتقالات الصيفية

وفقًا لبي بي سي، فإن نادي أرسنال مستعد للنظر في أي عروض تتعلق باللاعبين الواعدين في أكاديمية النادي، لويس-سكيلي ونوانيري. على الرغم من توقيع كلا اللاعبين الصاعدين مؤخرًا على عقود طويلة الأمد، إلا أن إغراء "الربح الخالص" لا يزال عاملاً مهمًا في التخطيط المالي للنادي. ونظرًا لأن اللاعبين تخرجا من أكاديمية هيل إند، فإن أي رسوم انتقال يتم الحصول عليها لن يتم تعويضها بتكلفة الشراء الأصلية، مما يعزز مكانة النادي وفقًا لقواعد نسبة تكلفة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُقال إن بوروسيا دورتموند يتصدر السباق على نوانيري، الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في مرسيليا، بينما تراقب عدة أندية من النصف العلوي للدوري الإنجليزي الممتاز لويس-سكيلي. تشير مصادر أرسنال إلى أنهم يسعون إلى استرداد مبلغ إجمالي لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني مقابل نوانيري ولويس-سكيلي. سيكون هذا التدفق النقدي حيوياً لأرتيتا الذي يسعى للتعاقد مع ظهير متعدد المهام، ولاعب وسط، وجناح أيسر جديد.