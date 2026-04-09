أرسنال يستقبل العروض المقدمة لـ مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري وثلاثة لاعبين آخرين مع الكشف عن خطط الانتقالات الصيفية
استراتيجية «الربح الخالص» تستهدف خريجي الأكاديمية
وفقًا لبي بي سي، فإن نادي أرسنال مستعد للنظر في أي عروض تتعلق باللاعبين الواعدين في أكاديمية النادي، لويس-سكيلي ونوانيري. على الرغم من توقيع كلا اللاعبين الصاعدين مؤخرًا على عقود طويلة الأمد، إلا أن إغراء "الربح الخالص" لا يزال عاملاً مهمًا في التخطيط المالي للنادي. ونظرًا لأن اللاعبين تخرجا من أكاديمية هيل إند، فإن أي رسوم انتقال يتم الحصول عليها لن يتم تعويضها بتكلفة الشراء الأصلية، مما يعزز مكانة النادي وفقًا لقواعد نسبة تكلفة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يُقال إن بوروسيا دورتموند يتصدر السباق على نوانيري، الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في مرسيليا، بينما تراقب عدة أندية من النصف العلوي للدوري الإنجليزي الممتاز لويس-سكيلي. تشير مصادر أرسنال إلى أنهم يسعون إلى استرداد مبلغ إجمالي لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني مقابل نوانيري ولويس-سكيلي. سيكون هذا التدفق النقدي حيوياً لأرتيتا الذي يسعى للتعاقد مع ظهير متعدد المهام، ولاعب وسط، وجناح أيسر جديد.
أسماء كبيرة على قائمة الاستبعاد
ومن المعلوم أن نادي أرسنال مستعد أيضًا لتلقي عروض بشأن غابرييل جيسوس وبن وايت وغابرييل مارتينيلي. ورغم أن مارتينيلي ظل محورًا أساسيًا في خط الهجوم على مدار عدة مواسم، فإن رغبة النادي في الحفاظ على استدامته المالية بعد إنفاق 250 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي تعني أنه يجب النظر في التخلي عن اللاعبين ذوي القيمة العالية في حال تلقي عرض مالي مناسب.
الاحتفاظ بالمواهب الرئيسية مع تمويل عمليات التوظيف الجديدة
يقود عملية تطوير تشكيلة أرتيتا كل من المدير الرياضي أندريا بيرتا والرئيس التنفيذي ريتشارد غارليك، اللذان يدركان ضرورة الاستجابة لفرص السوق. ورغم أن مارتن أوديغارد يدخل العامين الأخيرين من عقده، إلا أنه لا توجد رغبة في بيع قائد الفريق. وبدلاً من ذلك، يظل التركيز منصبًا على بيع اللاعبين الذين يمكن الحصول على مبالغ كبيرة مقابلهم، وذلك لتسهيل موجة جديدة من التعاقدات تهدف إلى إبقاء «المدفعجية» في صراع على جميع الألقاب الكبرى.
ثلاثي نيوكاسل ونجم أتلتيكو على قائمة المتابعين
وفي حال تم جمع الأموال من خلال عمليات البيع، تقول هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن أرسنال قد حدد بالفعل أهدافه الرئيسية، حيث يتصدر تينو ليفرامينتو لاعب نيوكاسل يونايتد قائمة المرشحين. يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على أنه الظهير المتعدد الاستخدامات المثالي، على الرغم من أن سجله الإصاباتي هذا الموسم يخضع لمراقبة دقيقة. وهو ليس اللاعب الوحيد من نيوكاسل الذي يتم النظر في ضمه، حيث يهتم الغانرز أيضًا باللاعب ساندرو تونالي وجناح أنتوني جوردون، الذي كان هدفًا رئيسيًا في صيف 2024.
كما قاد البحث عن مزيد من القوة الهجومية فريق التعاقدات إلى جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد. ورغم أن الاهتمام باللاعب الأرجنتيني الدولي حقيقي، فإن أي انتقال سيتوقف على رحيل لاعب رئيسي من خط الهجوم الحالي. ومن المفهوم أن فيكتور جيوكيريس أو كاي هافيرتز سيحتاجان إلى الرحيل حتى يزيد الغانرز من اهتمامهم باللاعب الأرجنتيني الدولي. وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يحول النادي انتقال بييرو هينكابي من باير ليفركوزن على سبيل الإعارة إلى انتقال نهائي في صفقة ستكلف النادي 45 مليون جنيه إسترليني.