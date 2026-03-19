أرسنال يسارع لتلبية طلب ماكس داومان بعد العروض المذهلة التي قدمها النجم الصاعد

وبفضل هدفه الفردي المذهل ومساهماته المتنوعة، تمت مقارنته بأساطير كرة القدم أمثال ليونيل ميسي وكاكا. وقال مصدر بالنادي لصحيفة «ذا صن»: «لقد فوجئنا بالطلب المفاجئ على قميص ماكس، ومن الرائع أن نرى هذا العدد الكبير من المشجعين يرغبون في وضع اسمه على قمصانهم». من المتوقع أن يترك مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا داومان على مقاعد البدلاء في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد ضد مانشستر سيتي في ويمبلي، حيث يسعى الفريق لإكمال الرباعية.

وأكد أرتيتا أن مساهمة داومان ضد إيفرتون كانت "استثنائية"، مضيفًا أن الحاضرين في الملعب لن ينسوا أبدًا ما شاهدوه. وقال: "لسنوات عديدة قادمة، سيقول من كانوا في الملعب اليوم: 'كنت في الملعب، كنت في الإمارات ذلك اليوم، عندما سجل هذا الفتى، البالغ من العمر 16 عامًا، ذلك الهدف في لحظة حاسمة من الموسم'". داومان، الذي لا تزال فرصته في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم ضئيلة، سيعرف اليوم أي منتخب إنجليزي سيتم اختياره للعب معه.