أرسنال يدرس التعاقد مع مهاجم نيوكاسل أنتوني جوردون في سوق الانتقالات الصيفية
أرتيتا يحدد جوردون كهدف رئيسي
تشير تقارير موقع TEAMtalk إلى أن أرتيتا حريص على إضافة المزيد من السرعة والفعالية إلى خط هجومه، في الوقت الذي يسعى فيه «المدفعجية» للحفاظ على مكانتهم كقوة كبرى في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يبحث الفريق اللندني عن لاعب منافس رفيع المستوى لدفع غابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد على الجانب الأيسر. جوردون، الذي أثبت نفسه كأحد أكثر الجناحين فعالية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى سانت جيمس بارك، يتناسب مع صورة اللاعب الشاب المتعطش والموهوب تقنيًا الذي أعطاه أرسنال الأولوية في السنوات الأخيرة.
المأزق المالي الذي يواجهه نادي نيوكاسل
أصبح جوردون أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهير نيوكاسل بفضل جريه الدؤوب ومساهماته التهديفية، لكن إغراء خوض موسم آخر في دوري أبطال أوروبا والسعي المحتمل للفوز باللقب في ملعب الإمارات قد يشكل عاملاً مهماً. وفي حين أن نيوكاسل قد يتردد في التخلي عن أحد أكثر لاعبيه تأثيراً، فإن الصراع المستمر الذي يخوضه النادي مع قواعد الربح والاستدامة (PSR) في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يعقد الموقف. وقد اضطر "المغار" بالفعل إلى التعامل مع هوامش مالية ضيقة، وقد يكون من الصعب تجاهل عرض كبير لغوردون إذا احتاجوا إلى تحقيق التوازن المالي. ويُعتقد أن المناقشات الداخلية في أرسنال مستمرة بشأن جدوى صفقة من المرجح أن تتطلب رسوم انتقال ضخمة.
خيار تكتيكي مثالي لفريق «المدفعجية»
من الناحية التكتيكية، يتناسب الضغط الهجومي القوي الذي يمارسه جوردون وقدرته على التغلب على المدافعين في المواجهات الفردية بشكل مثالي مع نظام أرتيتا عالي الكثافة. وتعد خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز ميزة إضافية كبيرة لأرسنال، الذي يبحث عن لاعبين قادرين على الانطلاق بقوة فور انضمامهم دون الحاجة إلى فترة تكيف مع الدوري الإنجليزي. وقد أظهر لاعب إيفرتون السابق قدرته على تقديم أداء قوي في المباريات الكبيرة، وهي سمة يقدرها أرسنال تقديراً كبيراً في سعيه لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي.
التنافس على التعاقد مع نجم المنتخب الإنجليزي
أرسنال ليس النادي الوحيد الذي يراقب وضع جوردون، حيث سبق أن أُشير إلى اهتمام ليفربول باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. ومع ذلك، يأمل «المدفعجية» في التفوق على منافسيهم من خلال تقديم مشروع واضح يلعب فيه جوردون دورًا رئيسيًا ضمن أحد أكثر الفرق شبابًا وإثارة في أوروبا. ومن المرجح أن تتم أي صفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية بدلاً من يناير، نظرًا لتردد نيوكاسل في بيع اللاعب في منتصف الموسم.