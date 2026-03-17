أرسنال يجري مفاوضات لخفض قيمة رسوم الانتقال إلى النصف، في الوقت الذي توصل فيه فابيو فييرا إلى اتفاق لتجديد عقده مع الدوري الألماني بشكل دائم

أصبح فييرا بسرعة بطلاً في هامبورغ، حيث تحول إلى «منقذ» الفريق الرئيسي خلال فترة إعارته الحالية. ويظهر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بمستوى مذهل مؤخراً، حيث سجل ثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات خاضها مع الفريق الألماني. ويشكل ذلك تبايناً صارخاً مع انطباعه الأولي، بعد أن طُرد مرتين في أول خمس مباريات له في الدوري الألماني.

وقد زادت مساهمته الأخيرة، وهي هدف رائع في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد كولونيا، من رغبة الفريق في الدوري الألماني في ضمه لفترة طويلة. وبتسجيله خمسة أهداف هذا الموسم، أثبت فييرا أنه قادر على أن يكون المحور الإبداعي الذي كان آرسنال يأمل أن يصبحه عندما تعاقد معه من بورتو.