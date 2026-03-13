أرسنال يبدأ مفاوضات مع لاعب وسط رئيسي بشأن عقد جديد، في الوقت الذي يواصل فيه «المدفعجية» مساعيهم للاحتفاظ بأكبر نجوم الفريق
زيادة كبيرة في الأجور في الأفق
تشير التقارير إلى أن عقده الحالي يبلغ حوالي 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكن من المتوقع أن تجعله الشروط الجديدة أقرب إلى اللاعبين الأعلى أجراً في النادي، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). وللتوضيح، وقع زميله في الفريق بوكايو ساكا مؤخرًا على عقد مدته أربع سنوات ونصف بقيمة لا تقل عن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مما وضع معيارًا لأفضل اللاعبين في النادي في محاولتهم للحفاظ على رواتب تنافسية مع مكافأة التميز.
يُقال إن المفاوضات بين النادي وممثلي اللاعب لا تزال في مرحلة مبكرة، ولا يوجد حالياً جدول زمني محدد للإعلان الرسمي. ومع ذلك، فإن نية النادي اللندني واضح: فهو يريد تجنب أي شكوك بشأن لاعبيه الأساسيين.
ضمان مستقبل رايس على المدى الطويل
ورغم أن عقد اللاعب الدولي الإنجليزي لا يزال ساريًا لمدة عامين، مع خيار للنادي لتمديده لمدة 12 شهرًا أخرى، فإن الإدارة في ملعب الإمارات مصممة على ضمان أن يقضي أفضل سنواته في شمال لندن.
وقد خاض رايس بالفعل 102 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع "المدفعجية"، وأصبح لاعباً لا غنى عنه في منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل، حيث خاض 72 مباراة دولية حتى الآن. وقد جعل تأثيره داخل الملعب وخارجه من تجديد عقده أولوية بالنسبة للمدير الرياضي أندريا بيرتا وبقية الفريق التنفيذي في أرسنال.
بناء سلالة
يُعد تحرك أرسنال للتعاقد مع رايس حجر الزاوية في استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى بناء إمبراطورية "اللاهزمون" العصرية. ومن خلال تجديد عقود نجوم مثل ساكا وويليام ساليبا وغابرييل بشكل استباقي، إلى جانب المواهب الصاعدة مثل ماكس داومان، نجح النادي في إرساء أساس متين جعله يتصدر حالياً الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط.
وقد وفر هذا الالتزام طويل الأمد من قبل النواة الأساسية للفريق المعنويات والاتساق اللازمين لمنافسة مانشستر سيتي على اللقب.
النواة الجديدة لفريق أرسنال
من الناحية التكتيكية، تطور رايس تحت قيادة أرتيتا من لاعب دفاعي صلب إلى قوة ديناميكية تغطي الملعب بأكمله. وقد شكلت قدرته على التحكم في وتيرة المباراة وقطع هجمات الخصم المحرك الرئيسي لأسلوب لعب أرسنال المهيمن هذا الموسم. ومن خلال الاحتفاظ بموهبة عالمية المستوى مثل رايس، يوجه أرسنال رسالة تحدي إلى نخبة الأندية الأوروبية: أصبح ملعب الإمارات الآن الوجهة النهائية لأفضل اللاعبين في العالم، وليس مجرد محطة عبور.
