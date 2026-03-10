أرسنال، كالافيوري ينضم إلى الفريق: الابتسامة تعلو وجه المنتخب الوطني

أخبار سارة لأرسنال، الذي يستعد لمباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غدًا على ملعب باير ليفركوزن، حيث يستعيد ريكاردو كالافيوري وويليام ساليبا. كلاهما تدرب اليوم مع الفريق.

بالنسبة لكالافيوري، نذكر أن المدافع، السابق في بولونيا، اضطر إلى الخروج في الدقيقة 76 من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد مانسفيلد تاون بسبب مشكلة في فخذه الأيمن.

"كلاهما كان يعاني من إزعاج بسيط، ولم يشعروا بالراحة لمواصلة اللعب. وكنا نعلم أن هذا قد يحدث، خاصة في الظروف التي نلعب فيها اليوم. لذلك، كان علينا إخراجهم"، قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، بعد صافرة النهاية.