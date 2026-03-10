Goal.com
أرسنال، كالافيوري ينضم إلى الفريق: الابتسامة تعلو وجه المنتخب الوطني

المدافع، الذي خرج من الملعب يوم السبت بسبب إصابة عضلية، تدرب قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن.

أخبار سارة لأرسنال، الذي يستعد لمباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غدًا على ملعب باير ليفركوزن، حيث يستعيد ريكاردو كالافيوري وويليام ساليبا. كلاهما تدرب اليوم مع الفريق

بالنسبة لكالافيوري، نذكر أن المدافع، السابق في بولونيا، اضطر إلى الخروج في الدقيقة 76 من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد مانسفيلد تاون بسبب مشكلة في فخذه الأيمن

"كلاهما كان يعانيمن إزعاج بسيط، ولم يشعروا بالراحة لمواصلة اللعب. وكنا نعلم أن هذا قد يحدث، خاصة في الظروف التي نلعب فيها اليوم. لذلك، كان علينا إخراجهم"، قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، بعد صافرة النهاية. 

  • جاتوزو يبتسم

    عودة كالافيوري تبعث البهجة في صفوف المنتخب الوطني. سيواجه منتخب إيطاليا بقيادة رينو غاتوزو منتخب أيرلندا الشمالية في بيرغامو يوم الخميس 26 مارس الساعة 20:45. ثم، في حالة الفوز، سيلعب النهائي ضد ويلز أو البوسنة في مباراة خارج أرضه يوم الثلاثاء 31 مارس.

