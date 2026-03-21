Goal.com
مباشر
Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

ترجمه

أرسنال، كالافيوري: "أشتاق إلى شمس إيطاليا، أنا وبوفي نسكن في نفس المبنى"

لاعب دفاع أرسنال يتحدث عن الحياة في إنجلترا.

يحكي ريكاردو كالافيوري عن حياته في إنجلترا. قال المدافع الإيطالي في نادي أرسنال في مقابلة مع مجلة «سبورت ويك»، التي تصدر يوم السبت مع صحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»: «الحياة في لندن جيدة، رغم أنك لا تستطيع الاستمتاع بها عندما تلعب كل ثلاثة أيام. تقدم المدينة الكثير، لكن إذا تحدثنا عن إنجلترا بشكل عام، فإن الأمر يختلف: لندن هي لندن، أما البقية...».


"أشتاق إلى الشمس في إيطاليا أكثر من أي شيء آخر. أود أن أرى الأصدقاء والأقارب أكثر، لكنني لا أشكو. ثم إننا في إيطاليا معتادون على المراقبة والحكم والنقد: يعجبني أن الأمر ليس كذلك هنا. أحب البحث عن الموضة. أذهب إلى أسواق الأزياء القديمة للعثور على ماركات غير معروفة وقطع فريدة، فهذا يساعدني على الاسترخاء".


"لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد بولونيا، كان بإمكاني الانتقال إلى نادٍ إيطالي كبير (يوفنتوس، محرر). لكن، بعد انتهاء بطولة أوروبا، ارتفعت قيمة عقدي وشرحت لي WSA، وكالة وكيل أعمالي أليساندرو لوتشي، أن أرسنال يريدني حقًا. كنت أعلم أنني سأصل إلى الدوري الأصعب، لكن قلت لنفسي إنني سأتمكن دائمًا من التراجع. ثم لنكن صريحين: أرسنال هو أرسنال، فريق أيقوني، مختلف عن كل الفرق الأخرى".


  • جوار بوف

    "أنا وبوفي نسكن في نفس المبنى. تقع مراكز أرسنال وواتفورد الرياضية بجوار بعضهما، لذا بحث إيدو عن منزل في نفس منطقتي. أعتقد أن هذا هو القدر: قضينا حياتنا معاً في فرق الشباب في روما، والآن أصبحنا جيراناً في لندن. قبل بضعة أيام، عانقته ولمست جهاز الصدمات الكهربائية تحت الجلد، وشعرت بشيء غريب. لكنه يبدو هادئاً ومتحمساً لإنجازات كبيرة، وأنا سعيد من أجله".


    "هل ذهبنا العام الماضي إلى ويمبلدون لتحية كوبولي؟ لقد لعبنا نحن الثلاثة معاً في فرق الشباب في روما. أنا كظهير أيسر، وكوبولي كظهير أيمن. واصل إدواردو التواصل معه حتى بعد أن قرر فلافياي التفرغ للتنس، وفي العام الماضي أصبح عملياً عضواً في طاقمه. نحن نعرف بعضنا منذ الطفولة، وكان من الرائع حقاً أن نلتقي مجدداً".

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
كأس رابطة المحترفين
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي