"أردت تجربة ذلك" - ميكيل أرتيتا يلمح إلى دور جديد لبوكايو ساكا في أرسنال بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي
أرسنال يتأهل بسهولة إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي
بدأ ساكا مباراة الأحد ضد ويجان على مقاعد البدلاء، لكنه دخل التشكيلة الأساسية بعد أن تعرض ريكاردو كالافيوري لإصابة أثناء الإحماء واضطر إلى استبداله. اختار أرتيتا ساكا، لكنه وضع لاعب المنتخب الإنجليزي في مركز رقم 8 بدلاً من الجناح. شارك ساكا بعد ذلك في الهجوم القوي لأرسنال، حيث تقدم الغانرز 4-0 في أقل من 30 دقيقة بفضل أهداف نوني مادويكي وغابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس وهدف جاك هانت في مرماه.
شارك أرتيتا أفكاره بعد المباراة وأعرب عن سعادته لفوز فريقه على ويجان. وقال: "سعيد جدًا بالنتائج وخاصة بالأداء، والطريقة التي بدأنا بها المباراة. تريد حقًا أن تظهر مدى رغبتك في الفوز عندما تلعب ضد هذا النوع من المنافسين في الكأس، وقد كان لدينا بالتأكيد هذا الموقف، ثم فوجئت قليلاً بمستوى التماسك والترابط في وقت مبكر جدًا من المباراة، لأنه عندما تجري العديد من التغييرات، يمكن أن يكون ذلك جزءًا من المباراة - يمكن أن يكون ذلك ناقصًا. لكن هذا لم يكن الحال [بالنسبة لنا] وسجلنا بعض الأهداف الجيدة جدًا. أنا سعيد جدًا بذلك".
أرتاتا يتحدث عن إشراك ساكا في مركز أكثر وسطية
ناقش أرتاتا مركز ساكا الجديد بعد المباراة. وقال للصحفيين: "هذا أمر ممكن وأردت تجربته، وقد نستخدمه في المستقبل. لا يزال هناك الكثير من المباريات والمسابقات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أن نخوضها هذا الموسم، وهذه إمكانية متاحة لدينا.
"حسنًا، إنه أكثر مركزية، وهو أقرب إلى المرمى. من الصعب قليلاً على الخصم أن يحدد موقعه باستمرار. يمكنه أيضًا تبادل المراكز مع لاعب جناح، وهو بارع جدًا في اختيار تلك المساحات. عندما يكون هناك، يمكنه أن يسبب لك أذىً كبيرًا بالكرة".
إيزي يثير الإعجاب في فوز أرسنال
كما أشاد أرتاتا باللاعب إيبيريشي إيزي الذي انضم إلى الفريق في الصيف وحقق تمريرتين حاسمتين وتألق مع الغانرز بعد الفترة الصعبة التي مر بها مؤخرًا. وأضاف: "نعم، بعض التمريرات الرائعة ونواياه، أعتقد أن المخاطرة التي قام بها في الثلث الأخير من الملعب، وعدد التسديدات التي حاول القيام بها أيضًا، أعتقد أن ذلك أمر إيجابي للغاية. هذا ما نريده منه. هذا ما يحتاجه هؤلاء اللاعبون، تلك اللحظات، وخاصة عندما نتحدث عن اللاعبين المبدعين، فهم بحاجة إلى الشعور بأنهم ينتجون تلك اللحظات، وأنا سعيد جدًا بذلك، وسعيد جدًا أيضًا بغابي، والركض الذي قام به، وتوقيته، ثم إنهاء الهجمة، حقًا، أمر إيجابي للغاية. لذا، هذا جيد للمزاج، وللثقة، إنه أمر جيد حقًا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيكتشف أرسنال من سيواجه في الدور الخامس يوم الاثنين عندما يتم إجراء القرعة. بعد ذلك، سيعود الغانرز للتركيز على سعيهم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ورحلة إلى مولينوكس لمواجهة ولفرهامبتون المتذيل.
