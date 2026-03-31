أحمد فرهود

أشكر زملاءك على التأهُل المونديالي: أردا جولر "يخذل" تركيا في مباراة ربع القرن.. والأمر يحدث مع ريال مدريد أحيانًا!

لم تكن مجرد صافرة نهاية مباراة؛ بل إعلانًا عن فك عقدة استعصت على أحفاد العثمانيين، لمدة 24 عامًا كاملًا.

منتخب تركيا حجز بطاقة التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الفوز (1-0) على كوسوفو، في نهائي "ملحق" التصفيات.

وهذه ستكون المشاركة الأولى لمنتخب تركيا في المونديال؛ منذ بطولة كأس العالم 2002، في كوريا الجنوبية واليابان.

لكن وبينما انفجرت شوارع إسطنبول وأنقرة بالفرح الهستيري؛ تركت مباراة تركيا ضد كوسوفو بعض علامات الاستفهام، بسبب نجم نادي ريال مدريد أردا جولر.

جولر لم يقدّم مستوى كبير، في أهم مباراة للمنتخب التركي منذ ربع قرن؛ وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

    أردا جولر يتطور في دور "قائد المنظومة"

    هُناك نوعان من تأثير أي لاعب، داخل ناديه أو منتخب بلاده؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللاعب الذي يقود المنظومة.

    * ثانيًا: اللاعب الذي يسجل يصنع كثيرًا.

    على سبيل المثال.. لاعب مثل جوهرة خط وسط نادي برشلونة بيدري جونزاليس؛ قد لا يمتلك أرقامًا كبيرة في التسجيل والصناعة، ولكنه يقود منظومة لعب فريقه بالكامل.

    بينما لاعبون مثل الجوهرة الإسبانية لامين يامال أو البرازيلي رافينيا دياز، يملكان أرقامًا مُميّزة للغاية؛ سواء في تسجيل الأهداف، أو حتى صناعتها.

    وإذا انتقلنا إلى لاعبنا في هذا التقرير، وهو التركي أردا جولر، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ سنجد أنه لديه أرقامًا مقبولة نوعًا ما، مع تطوره مؤخرًا في عملية قيادة المنظومة.

    مثلًا.. جولر رغم عدم تسجيله أو صناعته أي هدف ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ إلا أنه قاد منظومة لعب الميرينجي بنجاح، من خلال صناعة الفرص لزملائه والخروج من ضغط الخصم.

    جولر "العنصر الأهم" في منتخب تركيا حاليًا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنجد أن النجم التركي أردا جولر أصبح مؤثرًا مع منتخب بلاده، سواء في قيادة منظومة اللعب أو التسجيل وصناعة الأهداف.

    - أرقام جولر مع تركيا منذ بداية عام 2025:

    * مباريات: 10.

    * مساهمات تهديفية: 7.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 4.

    وبعيدًا عن لغة الأرقام.. تحوّل جولر إلى أن يكون لاعبًا تُبنى عليه منظومة تركيا بالكامل؛ سواء السيطرة على الكرة والخروج من ضغط الخصم، أو بناء الهجمات وصناعة الفرص.

    زملاء أردا جولر ينقذون حلم المونديال

    رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن النجم أردا جولر لم يظهر كثيرًا في مواجهة منتخب بلاده تركيا ضد كوسوفو، في نهائي "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

    جولر "خذل" الجماهير التركية ضد كوسوفو، بمستواه العادي طوال الدقائق التي شارك فيها؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الفشل في التحرر من الرقابة عليه.

    * ثانيًا: خسارة الكثير من الكرات السهلة.

    * ثالثًا: عدم صناعة الفرص لزملائه.

    ومع غياب تأثير جولر، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ برزت أسماء أخرى في منتخب تركيا الأول لكرة القدم، على رأسها أوركون كوكتشو وكينان يلدز.

    كوكتشو قاد وسط تركيا بامتياز؛ حيث كان الحل في الخروج من ضغط الخصم وبناء الهجمات، مع صناعته الهدف الوحيد.

    نعم.. كوكتشو صنع أهم هدف في الربع قرن الأخير لمنتخب تركيا؛ وذلك لزميله كريم أكتورك أوغلو، في الدقيقة 53.

    الأمر يحدث مع ريال مدريد أحيانًا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أنه لا شك في أن النجم الشاب أردا جولر، أصبح عنصرًا مهمًا في منظومة لعب منتخب تركيا ونادي ريال مدريد.

    إلا أنه بالرغم من ذلك.. على جولر أن يواصل التطور، وأن يكون أكثر ذكاءً وجرأة في المباريات الكبيرة والحاسمة؛ سواء مع منتخب تركيا، أو حتى ناديه الإسباني العملاق.

    نعم.. في المباريات الكبيرة والحاسمة مع ريال مدريد، مثل كلاسيكو الأرض ضد برشلونة؛ نادرًا ما يظهر تأثير جولر، وهو الأمر الذي تكرر في نهائي "الملحق" المؤهل إلى كأس العالم 2026.

    - أرقام جولر ضد برشلونة:

    * مباريات: 4.

    * مساهمات تهديفية: 1.

    * أهداف مسجلة: 0.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    ولولا تألُق عدد من زملاء جولر؛ كان من الممكن أن يتبخر حلم منتخب تركيا في التأهُل المونديالي، وسط غياب تأثير نجم الريال الشاب.

    وبعد التأهُل إلى المونديال؛ ينتظر الجماهير التركية ظهور أفضل نسخة من أردا جولر، في هذا العرس العالمي.