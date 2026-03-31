أشكر زملاءك على التأهُل المونديالي: أردا جولر "يخذل" تركيا في مباراة ربع القرن.. والأمر يحدث مع ريال مدريد أحيانًا!

هُناك نوعان من تأثير أي لاعب، داخل ناديه أو منتخب بلاده؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: اللاعب الذي يقود المنظومة.

* ثانيًا: اللاعب الذي يسجل يصنع كثيرًا.

على سبيل المثال.. لاعب مثل جوهرة خط وسط نادي برشلونة بيدري جونزاليس؛ قد لا يمتلك أرقامًا كبيرة في التسجيل والصناعة، ولكنه يقود منظومة لعب فريقه بالكامل.

بينما لاعبون مثل الجوهرة الإسبانية لامين يامال أو البرازيلي رافينيا دياز، يملكان أرقامًا مُميّزة للغاية؛ سواء في تسجيل الأهداف، أو حتى صناعتها.

وإذا انتقلنا إلى لاعبنا في هذا التقرير، وهو التركي أردا جولر، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ سنجد أنه لديه أرقامًا مقبولة نوعًا ما، مع تطوره مؤخرًا في عملية قيادة المنظومة.

مثلًا.. جولر رغم عدم تسجيله أو صناعته أي هدف ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ إلا أنه قاد منظومة لعب الميرينجي بنجاح، من خلال صناعة الفرص لزملائه والخروج من ضغط الخصم.