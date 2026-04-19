"أرخص 30 مليونًا" .. بشرى سارة لبرشلونة بخصوص لياو!

قد يضمن برشلونة التعاقد مع الجناح الأيسر مقابل مبلغ أقل بكثير مما كان متوقعًا. لقد خفّض ميلان سعره المطلوب الأولي البالغ 80 مليون يورو وهو الآن مستعد لقبول نحو 50 مليون يورو.

السبب المُبلّغ عنه لهذا الانخفاض الكبير هو العلاقة المتوترة للاعب مع المدرب ماسيميليانو أليجري: تحت قيادة البالغ من العمر 58 عامًا، فقد لياو مؤخرًا مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب أداء غير ثابت، كما أن النادي حريص أيضًا على التوفير في راتبه السنوي البالغ نحو 5 ملايين يورو.

غير أن الانتقال إلى كامب نو بعيد عن أن يكون سهلًا. يجب على برشلونة أولًا إنهاء تخطيط تشكيلته—بما في ذلك مستقبل ماركوس راشفورد والأهداف المحتملة مثل خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد وأندرياس شيلديروب لاعب بنفيكا—ومعالجة قيوده المالية المستمرة.

في مارس الماضي، أفادت لا جازيتا ديلو سبورت بأن لياو لم يعد يُعتبر غير قابل للبيع من قبل الروسونيري وأن ميلان سيستمع إلى العروض.