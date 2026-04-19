يبدو رافائيل لياو على نحو متزايد مرجحًا لمغادرة ميلان، مع تقارير في صحيفة "سبورت" تزعم أن الجناح البرتغالي يضغط من أجل الانتقال إلى نادي برشلونة.
"أرخص 30 مليونًا" .. بشرى سارة لبرشلونة بخصوص لياو!
ماذا حدث؟
قد يضمن برشلونة التعاقد مع الجناح الأيسر مقابل مبلغ أقل بكثير مما كان متوقعًا. لقد خفّض ميلان سعره المطلوب الأولي البالغ 80 مليون يورو وهو الآن مستعد لقبول نحو 50 مليون يورو.
السبب المُبلّغ عنه لهذا الانخفاض الكبير هو العلاقة المتوترة للاعب مع المدرب ماسيميليانو أليجري: تحت قيادة البالغ من العمر 58 عامًا، فقد لياو مؤخرًا مكانه في التشكيلة الأساسية بسبب أداء غير ثابت، كما أن النادي حريص أيضًا على التوفير في راتبه السنوي البالغ نحو 5 ملايين يورو.
غير أن الانتقال إلى كامب نو بعيد عن أن يكون سهلًا. يجب على برشلونة أولًا إنهاء تخطيط تشكيلته—بما في ذلك مستقبل ماركوس راشفورد والأهداف المحتملة مثل خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد وأندرياس شيلديروب لاعب بنفيكا—ومعالجة قيوده المالية المستمرة.
في مارس الماضي، أفادت لا جازيتا ديلو سبورت بأن لياو لم يعد يُعتبر غير قابل للبيع من قبل الروسونيري وأن ميلان سيستمع إلى العروض.
يُقال إن بايرن ميونخ كان قد استهدف رافائيل لياو كبديل محتمل لفيرتس
برشلونة يلاحقون لياو منذ 2024، ولم يفتر ذلك الاهتمام أبداً. ومؤخراً، نشر اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً قصة على إنستغرام تضم أسطورة بارسا رونالدينيو من كلاسيكو ضد ريال مدريد، وعلّق عليها "الأفضل".
ارتبط بايرن ميونخ بخطوة لضمه الصيف الماضي بعد أن ترك انتقال فلوريان فيرتز المنهار لهم البحث عن خيارات هجومية، لكن البافاريين لم يتابعوا الأمر أكثر.
على الرغم من أنه تلقى عروضاً مربحة من الدوري السعودي للمحترفين، يُقال إن لياو يفضل البقاء في أوروبا وذلك بعد الحديث عن وجود عرض من الهلال
على أرض الملعب، خاض 26 مباراة تنافسية هذا الموسم، مسجلاً عشرة أهداف ومقدماً تمريرتين حاسمتين. كان ميلان في سباق اللقب مع إنتر لفترة طويلة، لكنه تراجع مؤخراً. ينصب التركيز الآن على التأهل لدوري أبطال أوروبا – بعد 32 جولة، يحتل ميلان المركز الثالث.
رافائيل لياو: إحصائيات موسم 2025/26"""
المباريات 26 26 هدفًا الأهداف 10 تمريرات حاسمة التمريرات الحاسمة 2 الدقائق التي لعبها 1,686 دقيقة لعب.