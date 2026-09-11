صحفي أوكراني عن صافرات الاستهجان ضد أرتيم بوندارينكو : السبب لا يتعلق بكرة القدم!

وفي سياق متصل، تطرق بتال القوس إلى ما قالته الصحافة الأوكرانية عن سر سوء مستوى أرتيم، وأنه يعاني من مشاكل نفسية بسبب تأثره بالحرب في أوكرانيا.
وقال فاسيلكوف عن هذا الأمر:"هذه الحرب في عامها الخامس الآن، ونحن معتادون على سماع الصواريخ والقنابل في السماء والآن نجلس في الظلام، لذلك من المنطقي أن تكون ممارسة كرة القدم صعبة في هذه الأجواء".
وواصل حديثه:"ذهاب أرتيم إلى الأهلي فرصة جيدة للجميع، لقد ذهب إلى دوري قوي ودولة ثرية ويشارك في بطولات كبيرة في السعودية، وسيلعب بدوري أبطال آسيا كذلك، وانتقاله فرصة رائعة له ولعائلته للتمتع بحياة هادئة بعيدًا عن ما نعيشه هنا".