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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

صحفي أوكراني عن صافرات الاستهجان ضد أرتيم بوندارينكو : السبب لا يتعلق بكرة القدم!

الأهلي
أرتيم بوندارينكو
دوري روشن السعودي
شاختار دونيتسك

هجوم عنيف من جماهير الأهلي على اللاعب الأوكراني

يظل أرتيم بوندارينكو لاعب الأهلي الجديد، من أبرز الألغاز في ميركاتو الراقي لصيف عام 2026 بل بدوري روشن السعودي بشكل عام.

أرتيم انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق شاختار الأوكراني، في صفقة إعارة مع إلزامية الشراء للنادي السعودي.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بداية صعبة

    جماهير الأهلي لا تبدو مقتنعة بقدرات صاحب الـ26 سنة، ولم تكن مؤيدة لصفقة التعاقد معه من الأساس، حيث أطلقت صافرات الاستهجان ضده عند نزوله الملعب، مما أثار حالة واسعة من الجدل.

    الإعلامي السعودي بتال القوس تحدث عن هذا الأمر في مقابلة عبر الفيديو مع الصحفي الأوكراني ميكولا فاسيلكوف ببرنامج "في المرمى"، وقال له:"المدرب الحالي مارينو بوسيتش عمل معه في شاختار وهو يعرفه جيدًا، ولكنه يعيش فترة صعبة جدًا مع الفريق".

    وأضاف:"الكثير من الناس أصبحوا يشككون فيه ببداية مسيرته مع الفريق ويؤمنون بأنه صفقة فاشلة".



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  • أسباب غير رياضية

    ومن جانبه رد عليه فاسيلكوف:"ربما على النادي واللاعب والمدرب، الانتظار لبعض الوقت ربما 3 أسابيع لحين استقرار الوضع، وبعدها سنرى ما سيحدث".

    وأوضح:"حسب ما علمت وفقًا للأنباء ومشاهد صافرات الاستهجان ضده، فإن الهجوم عليه ليس لأسباب متعلقة بكرة القدم فقط، بل لمسائل أخرى، لذلك علينا الانتظار".

    وتابع:"أفضل فرصة له هي تسجيله 3 أهداف في المباريات القادمة، وبعدها الجماهير ستحبه، هو سجل بالفعل مع شاختار وفعل ذلك بالمنتخب الوطني".

  • أزمة نفسية

    وفي سياق متصل، تطرق بتال القوس إلى ما قالته الصحافة الأوكرانية عن سر سوء مستوى أرتيم، وأنه يعاني من مشاكل نفسية بسبب تأثره بالحرب في أوكرانيا.

    وقال فاسيلكوف عن هذا الأمر:"هذه الحرب في عامها الخامس الآن، ونحن معتادون على سماع الصواريخ والقنابل في السماء والآن نجلس في الظلام، لذلك من المنطقي أن تكون ممارسة كرة القدم صعبة في هذه الأجواء".

    وواصل حديثه:"ذهاب أرتيم إلى الأهلي فرصة جيدة للجميع، لقد ذهب إلى دوري قوي ودولة ثرية ويشارك في بطولات كبيرة في السعودية، وسيلعب بدوري أبطال آسيا كذلك، وانتقاله فرصة رائعة له ولعائلته للتمتع بحياة هادئة بعيدًا عن ما نعيشه هنا".


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    ماذا قدم بوندارينكو مع الأهلي حتى الآن؟

    اللاعب المنتقل حديثًا لصفوف الأهلي، شارك في 3 مباريات مع الفريق أمام كل من أوكلاند سيتي والخلود والرياض، بمجموع 177 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

    وغاب اللاعب عن المشاركة في آخر مباريات الفريق أمام القادسية، والتي خسرها الأهلي بنتيجة 3/2، وهي المباراة التي أثارت غضب الجماهير بشكل واسع، وطالبت الإدارة بإقالة المدرب مارينو بوسيتش.

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