"لن نجلس دون حراك" .. أرتيتا يرد بصراحة على اهتمام آرسنال بضم فينيسيوس

وعندما سُئل أرتيتا بشكل مباشر عن إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي، توخى الحذر في كلماته لكنه أوضح أهدافه.

وقال أرتيتا: «حسنًا، نحن نشطون حقًّا، ونحاول تحسين الفريق وتطويره. هذا أمر واضح، نتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة بعض التحركات، بطبيعة الحال، لأننا نريد أن نتحسن مثل أي فريق آخر. ويمكنكم ملاحظة ذلك بوضوح. سوق الانتقالات ومنافسونا، وما نقوم به - لن نقف مكتوفي الأيدي. ونحن طموحون جدًا فيما نريد تحقيقه".

وأكمل: "الفوارق ضئيلة جدًا. ولأننا نريد أن نتحسن ولأن المستوى سيزداد، نحتاج إلى زيادة المنافسة داخل الفريق. علينا أن نتأكد من تحديد العناصر التي تفتقر إليها التشكيلة، حتى نحقق فوارق أكبر. وهذه هي الطريقة التي يجب أن نفكر بها".