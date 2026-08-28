بسبب قرارات أرتيتا .. صفقة آرسنال الجديدة يقرر مغادرة بطل إنجلترا!

كان أرتيتا نشطًا في سوق الانتقالات هذا الصيف وهو يسعى إلى البناء على نجاح آرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتقليص الفجوة في أوروبا عقب خسارتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي.
وقد أنفق آرسنال مبالغ كبيرة للبقاء في القمة، حيث تعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد برونو جيماريش مقابل 75 مليون جنيه إسترليني ليحل محل كريستيان نورجارد المغادر.
ومع ذلك، لا يزال وضع حراسة المرمى معقدًا في الإمارات. فميسلييه يجد نفسه حاليًا الخيار الثالث خلف الحارس الأول الراسخ دافيد رايا ولاعب تشيلسي السابق كيبا أريزابالاجا. وعلى الرغم من أنه تم التعاقد معه لتوفير بديل عالي الجودة، فإن غياب مسار واضح نحو الفريق الأول فتح الباب أمام مارسيليا للتحرك.