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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

بسبب قرارات أرتيتا .. صفقة آرسنال الجديدة يقرر مغادرة بطل إنجلترا!

انتقالات
آرسنال
مارسيليا
إيلان ميلييه
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

أصبح خيارًا ثالثًا

قد يكون آرسنال على موعد مع صفقة انتقال متأخرة ومفاجئة، إذ بات إيلان ميسلييه، الوافد الجديد هذا الصيف، مرتبطاً بالفعل برحيل دائم عن ملعب الإمارات.

وعلى الرغم من انضمامه إلى النادي في يوليو فقط، فإن حارس المرمى قد يكون في طريقه للعودة إلى فرنسا بعدما فشل في الحصول على دور بارز ضمن خطط ميكيل أرتيتا.

  • رحيل مفاجئ محتمل لميسلييه

    قد يكون حارس مرمى آرسنال الجديد في طريقه إلى الرحيل عن النادي بعد أسابيع قليلة فقط من انضمامه قادمًا من ليدز يونايتد، بعدما لم يخض سوى 45 دقيقة من اللعب مع آرسنال.

    وبحسب تقرير لـFoot Mercato، فقد حدد مارسيليا ميسلييه هدفًا رئيسيًا قبل أن تُغلق نافذة الانتقالات أبوابها.

    ويبحث العملاق الفرنسي عن حارس مرمى جديد بعد فقدان حارسه الأساسي جيرونيمو رولي، الذي رحل مؤخرًا للانضمام إلى مانشستر سيتي.


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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    التغيير الجذري الذي أجراه أرتيتا على تشكيلة الفريق

    كان أرتيتا نشطًا في سوق الانتقالات هذا الصيف وهو يسعى إلى البناء على نجاح آرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتقليص الفجوة في أوروبا عقب خسارتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

    وقد أنفق آرسنال مبالغ كبيرة للبقاء في القمة، حيث تعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد برونو جيماريش مقابل 75 مليون جنيه إسترليني ليحل محل كريستيان نورجارد المغادر.

    ومع ذلك، لا يزال وضع حراسة المرمى معقدًا في الإمارات. فميسلييه يجد نفسه حاليًا الخيار الثالث خلف الحارس الأول الراسخ دافيد رايا ولاعب تشيلسي السابق كيبا أريزابالاجا. وعلى الرغم من أنه تم التعاقد معه لتوفير بديل عالي الجودة، فإن غياب مسار واضح نحو الفريق الأول فتح الباب أمام مارسيليا للتحرك.


  • إعادة إشعال مسيرة متعثرة

    قد يمنح الانتقال إلى مارسيليا اللاعب ميسلييه الاستقرار الذي افتقده الموسم الماضي. فخلال الموسم السابق لليدز، فقد الفرنسي مكانته كحارس أول بلا منازع، وعجز عن خوض أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبدلًا من ذلك، تم تقسيم مهام حراسة المرمى بين لوكاس بيري وكارل دارلو، الذي انتقل بدوره منذ ذلك الحين إلى مانشستر يونايتد.

    ويأتي اهتمام مارسيليا في فترة انتقالية بالنسبة للنادي الفرنسي. فبينما بدأ جيفري دي لانج مباراة افتتاح الموسم، هناك تقارير واسعة تفيد بأنه قد يرحل أيضًا قبل إغلاق سوق الانتقالات. وهذا من شأنه أن يترك مركزًا شاغرًا يمكن لميسلييه أن يشغله، ما يوفر له الدقائق المنتظمة في دوري الأضواء التي من غير المرجح أن يحصل عليها مع آرسنال.


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  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات

    مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات، يتعيّن على آرسنال أن يقرر ما إذا كان بمقدوره التخلي عن ميسلييه بهذه السرعة بعد فترة وجيزة من انضمامه. وعلى الرغم من امتلاكه عمقًا في هذا المركز، فإن فقدان حارس مرمى ذي خبرة قد يجعله في موقف نقص محتمل إذا تعرّض دافيد رايا أو كيبا للإصابة.

    ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل ميسلييه. أما بالنسبة إلى أرسنال، فيبقى التركيز منصبًّا على ضبط تشكيلة قادرة على الدفاع عن لقبها المحلي وخوض منافسة جادة أخرى في دوري أبطال أوروبا. وسواء ظلّ ميسلييه جزءًا من هذه الرحلة أم أصبح مجرد هامش في تاريخ النادي، فإن ذلك يتوقف على مدى السرعة التي يستطيع بها مارسيليا تفعيل اهتمامه رسميًّا.

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