Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-PRESSERAFP

"لا أعمل في الاستخبارات وأشعر بالفخر" .. أربيلوا يعلق على واقعة تشواميني وفالفيردي وابتسامة مبابي في مؤتمر عاصف!

ريال مدريد
الدوري الإسباني
ألفارو أربيلوا
فيديريكو فالفيردي
أوريلين تشواميني

مؤتمر صحفي سادته أجواء شديدة التوتر في ظل الخلاف الذي هز فالديبيباس ومباراة الكلاسيكو

في ختام أسبوع حافل بالأحداث بالنسبة لريال مدريد، والذي شهد مشاجرتين بين فيديريكو فالفيردي وأوريليين تشواميني، تحدث مدرب «البلانكوس» ألفارو أربيلوا في مؤتمر صحفي قبيل مباراة «الكلاسيكو» ضد برشلونة، التي قد تحسم لقب الدوري الإسباني لصالح «البلوجرانا»:

وبدأ كلامه بالتوقعات: "أتوقع مباراة رائعة ضد خصم عظيم. فريق يلعب بمستوى عالٍ للغاية. ونحن نتطلع إلى خوض المباراة التي تثير أكبر ضجة في العالم. سنذهب إلى هناك بطموح، من أجل الفوز".

  • قضية فالفيردي-تشواميني

    وعن أزمة نجمي ريال مدريد: "لديّ أمران أودّ أن أقولهما. أولاً، أنا فخور جداً بحزم النادي وسرعته وشفافيته. ثانياً، أن اللاعبين اعترفوا بخطئهم وأعربوا عن أسفهم وطلبوا العفو. هذا يكفيني. ما لن أفعله هو أن أُصلبهم علناً، لأنهم لا يستحقون ذلك. ليس بعد ما أظهروه لي خلال الأشهر والأعوام الأربعة الماضية. لقد أثبتوا أنهم يعرفون معنى أن تكون لاعباً في ريال مدريد، ولن أنسى ذلك".

    وبدا أربيلوا متأثراً بشكل واضح أثناء كلامه: "أضرب دائماً مثالاً. بالنسبة لي، هناك لاعب يجسد تماماً ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد، وهو خوانيتو (أسطورة ريال مدريد في السبعينيات والثمانينيات). وهل أخطأ خوانيتو يومًا؟ وأعتقد أننا جميعًا فخورون جدًا بما قدمه في كل مباراة. لقد فهم ما يمثله ريال مدريد؛ وقد بذل كل ما في وسعه. فكيف يمكنني ألا أخطئ؟ ولكن إذا كان هناك شيء نحبه فيه، فهو أنه أخطأ، تمامًا مثل أي شخص آخر".

    وواصل: "يستحق كل من فالفيردي وتشواميني أن نمضي قدماً، وأن نمنحهم الفرصة لمواصلة الكفاح من أجل هذا النادي. أنا فخور جداً بهم. لن أسمح باستخدام هذا الأمر للتشكيك في احترافهم: إنها كذبة أن يقولون إنهم غير محترفين، أو أنهم أظهروا عدم احترام لي... هذا كذب تماماً. وكذلك من الكذب أن بعضهم لا يلعب بسبب مشاكل معي (في إشارة إلى كارفاخال، الذي سيتقاعد في نهاية الموسم، محرر). أنا المسؤول النهائي عن حقيقة أن الموسم ربما... بل بالتأكيد، لن يكون على المستوى المطلوب. لكنني هنا منذ أربعة أشهر وأنا فخور جدًا بلاعبي. بكيفية استقبالهم لي، وبالمكان الذي بدأنا منه. ومن الواضح أن الإحباط والغضب يمكن أن يؤديا إلى مواقف غير مرغوب فيها. أحد زملائي في الفريق ضرب زميلًا آخر بمضرب جولف. بالنسبة لي، الأهم هو أن ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن يبقى في غرفة الملابس. الحادثة كانت مجرد سوء حظ. ويجب إغلاق هذا الموضوع. الآن لنركز على المباراة. هذا ما يجب أن نركز عليه الآن".

    • إعلان

  • مبابي

    وواصل أربيلوا دفاعه عن لاعبي الملكي: "أسئلة كثيرة... أليس كذلك؟ اسمعوا، أي شخص يريد أن يخرج ابتسامة لاعب بعد التدريب من سياقها، حسناً، أكرر... إنه يخرج الأمور من سياقها. تماماً كما حدث مع كاريراس في ملعب إسبانيول. لا يمكنني التحدث إلا عنه، وعن عمله، وعن الطريقة التي يعاملني بها. عندما لعب، كان ذلك لأنه استحق ذلك، وعندما لم يلعب، كان ذلك لأن شخصًا آخر استحق ذلك. بذل مبابي جهدًا هائلاً للعب في ريال مدريد، ونحن جميعًا نعلم ذلك. كان عليه أن يتخلى عن الكثير لتحقيق حلمه، لأننا كنا نراه جميعًا وهو طفل يرتدي بدلة ريال مدريد. أشعر أنني أمتلك سلطتي... تمامًا. لاعبو ريال مدريد، مثل أي لاعبين آخرين، يجب أن يشعروا بأن المدرب يتمتع بالسلطة، بغض النظر عن اسمه. يجب احترامه. هذا هو أهم شيء بالنسبة للاعب".


  • هل خان أحدهم؟

    وختم: "أكرر ما قلت، لأنني ربما لم أكن واضحًا بما فيه الكفاية: إن نشر معلومات عما يحدث في غرفة الملابس يبدو وكأنه خيانة لريال مدريد. لهذا الشعار. أنا لا أعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية أو ما شابه ذلك. أنا لا أتهم لاعبي فريقي، ولا أي شخص آخر؛ لا يمكنني ذلك. هناك الكثير من الأشخاص في ريال مدريد، ولا أنوي توجيه أصابع الاتهام إلى أي منهم. ما سيحدث للاعبي سيبقى بيني وبينهم. تشواميني سيكون معنا غدًا".


الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد