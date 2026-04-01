Goal.com
مباشر
Pirlo shirt fanTom Hindle
ترجمه

أربع ساعات من الفرح والألم: كيف نجح مطعم إيطالي في نيويورك في تجسيد الحزن الذي ساد إيطاليا بعد خروجها من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي

التحليل الفني
إيطاليا
فقرات ومقالات
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
البوسنة والهرسك
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

فشلت إيطاليا يوم الثلاثاء في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وأظهر تجمع في أحد مطاعم مدينة نيويورك مدى الألم الذي يسببه غياب الفريق عن البطولة.

نيويورك -- كان طلب الرجل واضحًا تمامًا:

بروسكيوتو، موزاريلا، بان وبييروني، من فضلك

كان ينحني فوق البار، يكاد يصرخ وسط حشد من الرجال الذين يرتدون القمصان في مطعم "ريبالتا بيتزيريا"، وهو مطعم نابولي يقع شمال ما يمكن أن نسميه الحدود التقليدية لحي "ليتل إيتالي" في مدينة نيويورك. كان يبرز، في الحقيقة. أما بقية المكان فكان بحرًا من اللون الأزرق "أزوري"، مزيجًا من القمصان الرياضية والقمصان العادية والسترات ذات القلنسوة. كان الرجل يرتدي بدلة كاملة ويحمل حقيبة سفر فاخرة. كان على الأرجح على وشك السفر لمسافة طويلة.

لكن أولاً، مثل أي شخص آخر في المطعم، كان عليه مشاهدة مباراة كرة قدم. كانت مباراة إيطاليا في تصفيات كأس العالم ضد البوسنة والهرسك بعد ظهر يوم الثلاثاء تحمل أهمية خاصة. الإيطاليون، الفائزون بكأس العالم أربع مرات، لم يشاركوا في البطولة منذ عام 2014. يُتوقع منهم أن يكونوا قوة كروية عالمية، لكنهم لم يكونوا حتى من بين المشاركين على أكبر المسارح في السنوات الأخيرة.

كان يوم الثلاثاء فرصة لتصحيح ذلك. وفي مطعم في جنوب مانهاتن، عُيشت كل لحظة من الفرح والقلق والألم وعدم التصديق، على بعد آلاف الأميال من الملعب الحقيقي، ولكن كما لو كان المشجعون موجودين هناك في الملعب.

  National Anthem Italy fans

    البداية المتوترة

    كان بإمكانك رؤية الشاشة من كل مكان. «ريبالتا» مكان ضيق بلا شك، شريحة صغيرة من نابولي محصورة في واجهة على شارع 12. كانت مجموعات من خمسة أشخاص أو أكثر تجلس على طاولات طويلة في منتصف المكان. أما الزبائن الدائمون فكانوا يتجمعون على طول البار، بينما كان «سيباستيان»، النادل، يقدم باستمرار المشروبات الفاتحة للشهية و«بيروني» و«سبريتز». كما كانت زجاجات الكوكا كولا - التي تُقدم دائمًا في زجاجة زجاجية مع كوب طويل مناسب كمكمل - تتطاير بين الحشد بالعشرات. جلس رجل في البار محاولًا إقناع أي شخص يستمع إليه بشراء مشروب ابتكره - وكان يحاول إطلاقه.

    قبل عشرين دقيقة من انطلاق المباراة، رُفعت العلم. رجل مسن، يرتدي تسريحة شعر أنيقة على شكل كعكة ويرتدي سترة كابا إيطالية، شق طريقه عبر الحشد لتثبيت العلمالثلاثي الألوان على الحائط. كانت موسيقى البوب الإيطالية تصدح من حوله.

    قبل خمسة عشر دقيقة من انطلاق المباراة، بدأ الناس ببساطة في تحريك الكراسي. ردّ الموظفون، الذين اعتادوا على هذا النوع من الأمور، على ذلك. المشروبات، الطعام، الخبز، مياه الصنبور: لم يتوقف التدفق أبداً. كانت القمصان موجودة هنا أيضاً. من المسلم به أن كرة القدم الإيطالية عانت من فترة ركود مؤخراً. كان النجوم الحاليون - كما هو الحال مع الفريق، في الحقيقة - قليلين. ومع ذلك، كان نجوم الماضي حاضرين بقوة: أندريا بيرلو، وفرانشيسكو توتي، وجيجي بوفون. كانت هناك أيضًا تذكيرات واضحة بأنه، على الرغم من ضعف إيطاليا في كأس العالم مؤخرًا، لا تزال هذه هي نفس الفرقة التي فازت ببطولة أوروبا قبل أقل من خمس سنوات. لذا، عندما ظهر جورجيو كيليني - قائد ذلك الفريق - في البث التلفزيوني، ارتفع مستوى الضجيج بشكل ملحوظ.

    ثم ساد الصمت. وقف الجميع. وطلب مقدم الحفل، الذي كان يشغل سلسلة من الأغاني الإيطالية مع امتلاء المكان، من الحاضرين الوقوف لترديد النشيد الوطني الإيطالي:

    Stringiamoci a coorte!

    Siam pronti alla morte.

    Siam pronti alla morte,

    L'Italia chiamò.

    Stringiamoci a coorte!

    غنى الحاضرون كل كلمة وصرخوا بصوت واحد بعدها. حاول مقدم الحفل استغلال هذا الجو الوطني، مشجعاً الحاضرين على التصفيق والغناء والرقص.

    ولكن عندما بدأت المباراة، كان التوتر واضحاً. كرة القدم الإيطالية متوترة. وهذا واضح على جميع المستويات. نقل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مباراة نصف النهائي من سان سيرو - الملعب المعتاد لمباريات بهذه الأهمية - إلى بيرغامو الأصغر حجماً، وذلك بسبب الضغط المتوقع من الجماهير.

    كان ذلك واضحًا هنا أيضًا. كانت إيطاليا متراخية في البداية. أخطأت في بعض التمريرات. نيكولو باريلا - لاعب وسطها المتميز - أضاع الكرة. تذمر الحاضرون. أطلق جانلويجي دوناروما الكرة خارج الملعب. صُحت بعض الكلمات المختارة. وعندما تقدمت البوسنة والهرسك، ساد الصمت المكان. وظل الوضع على ما هو عليه بينما كانت إيطاليا تكافح من أجل الحصول على موطئ قدم. كان النوادل يوزعون البيتزا في صمت شبه تام.

    صدر صرخة قلق من أحد الحاضرين عندما استدار البوسني إدين دزيكو وسدد الكرة - تلاها بعض الضحكات العصبية.

    وعندما سجلت إيطاليا هدفاً، انفجر المكان. كان ذلك هدية، حقاً. مرر حارس المرمى البوسني الكرة إلى أقدام باريلا، الذي مررها إلى مويز كين. سدد المهاجم الكرة بقوة في الزاوية العليا وركض مبتهجاً. احتفلت نيويورك معه. انطلقت الموسيقى. بدأ القفز. صدم النوادل الزجاجات ببعضها. حتى النادل، الذي كان منشغلاً جداً بتقديم المشروبات واحدة تلو الأخرى، سمح لنفسه بلحظة من الاحتفال.

    • إعلان
  Italy Fan

    لا يستقر أبدًا

    ومع ذلك، بقي التوتر قائماً. فقد تعلمت إيطاليا، في السنوات الأخيرة، أنها لا تستطيع أن تسترخي تماماً عندما يتعلق الأمر بمنتخبها لكرة القدم. فحتى الانتصارات جاءت بأصعب الطرق. هذا الفريق لا يحب أن يجعل الأمور سهلة.

    لذلك، مع تقدم بهدف واحد على خصم أقل شأناً نظرياً، لم يكن هناك الكثير من الفرح. كان المكان يرتجف من القلق. وكذلك كان الحال مع أليساندرو باستوني. قام المدافع بتمريرة من النوع الذي يأمل كل مدافع ألا يضطر إلى القيام به. فقد مسافة ياردة واحدة عن لاعب الخصم، وأدرك أنه متأخر بخطوة، فاندفع مدافع إنتر. طارت الكرة إلى الأمام، وقام باستوني بإسقاط اللاعب بتدخل سخيف. أظهر له الحكم بطاقة حمراء مباشرة لحرمانه من فرصة تسجيل هدف.

    انفجر ريبالتا في حالة من عدم التصديق. صُحت الشتائم باللغات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية. وعندما أكد نظام الفيديو المساعد (VAR) أن القرار كان صحيحاً بالفعل، لم يستطع المشاهدون سوى التذمر وهز رؤوسهم.

    جلبت فترة الاستراحة السجائر. الكثير منها. تسلل العشرات من المشجعين المتوترين إلى الرصيف. كان يومًا دافئًا في نيويورك، وانتشرت الرائحة في المكان. أخبر المطعم المشجعين أنه من الناحية الفنية قد وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى، لكن دخلت بعض الوجوه الإضافية، متدافعةً للوصول إلى الشوط الثاني.

    ما تبقى كان تجربة مؤلمة لأولئك الذين يرتدون الأزرق الإيطالي. تم استبدال بيروني بالقهوة الإسبريسو بشكل جماعي، حيث كانت جرعة الكافيين بعد الغداء تجربة شائعة إلى حد كبير. ربما ساهم ذلك أيضًا في تفاقم القلق المتفشي.

    رد المدرب جينارو جاتوزو، المعروف بصرامته في الانضباط وكونه مدربًا محافظًا إلى حد ما، على البطاقة الحمراء بتنظيم فريقه في تشكيلة أكثر دفاعية. نادرًا ما لمست إيطاليا الكرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. أدى ذلك إلى نوع مختلف من الحماس. فجأة، تحول الهجوم إلى صراع من أجل البقاء.

    بُنيت كرة القدم الإيطالية على تشكيلات دفاعية قوية، وبدا أن المشجعين يحبون ذلك. تم الاحتفال بالتصديات كما لو كانت أهدافاً. قام دوناروما بـ 10 تصديات رائعة. وحظيت كل واحدة منها بتقدير كامل من الحضور.

  • Napoli tap Tom Hindle

    الخوف من التعادل

    ثم، كان من المفترض أن تأتي لحظة المجد الإيطالية.

    تجاوز كين مدافعه. وقف الجمهور من مقاعدهم. وارتفعت الصيحات. انطلق كين نحو المرمى. ورفعت الهواتف جماعياً في الهواء.

    أطلق كين تسديدته فوق العارضة بمسافة قدمين.

    "ميردا!" صرخ رجل الأعمال، الذي كان قد انتهى بحلول ذلك الوقت من تناول بروسكيوتو بالإضافة إلى كوبين من الإسبريسو وسيجارة. جاءت فرصة أخرى بعد بضع دقائق، بنفس النتيجة. بحلول ذلك الوقت، ساد صمت مذهل على المطعم.

    الشيء الوحيد الذي كان يُسمع هو صوت قعقعة الثلج في شاكيرات الكوكتيل بينما كان طاقم البار يعمل بجد - على الرغم من أنه لم يكن واضحًا تمامًا لمن يخدمون. تحدث رجل صاخب بصوت عالٍ بعض الشيء، طالبًا "كأسًا كبيرًا، يا صديقي" من نبيذه الأحمر. تلقى بعض النظرات الغاضبة ودفن وجهه في كأس من نبيذ كيانتي.

    كان هدف البوسنة قادمًا. وكان هدفًا قبيحًا. ذهبت الكرة إلى القائم الخلفي. أوقف دوناروما المحاولة الأولى. لكن الكرة دخلت المرمى. وفجأة - ولكن بطريقة ما كانت حتمية - تعادل النتيجة 1-1 قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

  Italy fans penalties

    الخوف من الخسارة

    اتخذت الأشواط الإضافية منحىً سيئًا. كانت تبديلات غاتوزو دفاعية في الغالب، ولم يعجب ذلك جماهير «البار». فقد طالبوا بمزيد من الحماس والهجوم. وتم استبدال باريلا، الذي بدا منهكًا.

    صاح مراهق في دهشة عندما غادر أفضل لاعب إيطالي الملعب.

    وفي المباراة نفسها، كان هناك لحظة أخرى مثيرة للجدل. تلقى ساندرو تونالي تمريرة. قام نيكولا كاتيتش بسحبه من الخلف، خارج منطقة الجزاء مباشرة. منح الحكم بطاقة صفراء. أراد الجمهور بطاقة حمراء:

    "لقد حصل على بطاقة صفراء لعينة، كيف نحصل على بطاقة حمراء؟" صرخ أحد المشجعين، وهو يشير بيده في حالة من عدم التصديق.

    بدت ركلات الترجيح أمراً جيداً، في الحقيقة. دوناروما هو من بين أفضل حراس المرمى في العالم في التصدي لركلات الترجيح، وفازت إيطاليا بركلات الترجيح مرتين متتاليتين لتفوز ببطولة يورو 2020. وكانت البوسنة قد احتاجت إلى ركلات الترجيح ضد ويلز قبل بضعة أيام. ربما أعطى ذلك إيطاليا مؤشراً طفيفاً عن المكان الذي قد يسدد فيه لاعبوها. وعندما أطلق الحكم صافرته لإنهاء الوقت الإضافي، كان هناك نوع من الانتعاش.

    عاد الدي جي إلى منصة الدي جي. كان هناك حركة، بل وحتى شيء يقترب من الإيمان. لكن كل شيء انتهى بسرعة كبيرة جدًا.

    سجل بنجامين تاهيروفيتش الهدف الأول للبوسنة، حيث سدد الكرة بقوة في المرمى. تعثرت إيطاليا على الفور، حيث سدد فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الكرة فوق المرمى، وعندها غادر أول مشجع - وهو طفل يرتدي قميص بوفون قديم الطراز - الملعب. تلت ذلك كارثة. لم يستطع دوناروما التصدي للكرة، وتحول الجو إلى صاخب، وعلى الرغم من أن ساندرو تونالي استقر الوضع لفترة وجيزة، إلا أن البوسنة ظلت متفوقة. سجل كريم ألايبيغوفيتش الهدف الثالث، وخرج المزيد من المشجعين، وبحلول الوقت الذي سدد فيه بريان كريستانتي الكرة في العارضة، كان الأمر قد انتهى بالفعل من الناحية المعنوية. حسم إسمير باجراكتاريفيتش، المولود في ويسكونسن، المباراة، حيث تسللت تسديدته عبر دوناروما إلى الشباك.

    وهذا يعني أن الانتظار لبطولة كأس العالم لكرة القدم لا يزال مستمراً. لكن لم يبدو أن هذا الأمر قد استقر في الأذهان على الفور.

    غادر معظم الناس بصمت. لم يكن هناك دي جي، ولا كلمات من المذيع، ولا مشروبات مجانية. ملأت همهمات عدم التصديق الأجواء. جلس أحد المشجعين ساكناً، ويداه على رأسه، لمدة دقيقة. قام موظفو البار بتنظيف الكؤوس ورفعوا أكتافهم.

    واصطدم الرجل الذي يرتدي بدلة برأسه وهو في طريقه للخروج، وكاد ينسى حقيبته وهو يهرول في شارع مزدحم في مانهاتن.