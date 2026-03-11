أربعة أبطال من أصل ستة بدون إيطاليين في ربع النهائي، نهائيان لإنتر ميلان استثناء: التراجع لم يعد مصادفة، بل نظام. هل هناك من يريد أن يفعل شيئًا؟

لقد حان ذلك اليوم مرة أخرى. ذلك اليوم الذي، بانتظام، كل موسم، يثير غضب أولئك الذين يتمتعون بامتياز التعبير عن أنفسهم أمام جمهور ما. لا شيء جديد، بحق السماء. إنما هو المعتاد من أولئك الذين، من مكانهم المتواضع، يحاولون إطلاق إنذار. إنذار، بالطبع، يذهب أدراج الرياح في كل مرة.

وهكذا، فإن الإحصائية التي قدمتها لنا OPTA هذا الصباح، ما لم يحدث ما هو غير متوقع من فوز أتالانتا 6-0 في ميونيخ يوم الأربعاء المقبل، هي من النوع الذي لا يؤكد فقط المشاعر السيئة، بل يصف بوضوح قاسٍ حالة كرة القدم الإيطالية في أوروبا. في آخر ست نسخ من دوري أبطال أوروبا، لم تنجح أي فريق إيطالي في التأهل إلى ربع النهائي في أربع مناسبات. أربع مرات في ست سنوات. للعثور على نفس عدد "الإخفاقات الأوروبية" - أي 4 نسخ دون أي فريق إيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا - علينا أن نعود إلى الوراء حتى نصل إلى 27 نسخة من البطولة. سبعة وعشرون.