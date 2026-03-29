في أعقاب إقالة تودور من توتنهام، اشتدت التكهنات حول احتمال تعيين هوتر. وقرر المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، والذي ظل بلا نادٍ منذ مغادرته موناكو في أكتوبر، الرد على الشائعات المتزايدة من خلال إصدار بيان رسمي لوسائل الإعلام لتوضيح موقفه المهني الحالي.

ووفقًا لـ"سكاي سبورتس النمسا"، قال: "في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، تزايدت الشائعات التي تربطني بأندية مختلفة. لكن، كما قلت بالفعل فور انتهاء فترة عملي في موناكو، أرغب بشكل أساسي في العودة للعمل كمدرب رئيسي في أقرب وقت ممكن مع بداية الموسم الجديد. ولم يتغير موقفي بشأن هذا الموضوع منذ ذلك الحين".