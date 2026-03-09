adidas/GOAL
ترجمه
أديداس تعيد إحياء القميص الأيقوني للمنتخب الأمريكي لكرة القدم لعام 1994 مع أليكسي لالاس كعارض أزياء
أديداس تنضم إلى فعاليات ما قبل كأس العالم
الساعة تدق نحو الحدث الكبير هذا الصيف، حيث تتولى الولايات المتحدة مهام الاستضافة مرة أخرى إلى جانب المكسيك وكندا. قد تكون Nike المورد الرسمي لملابس المنتخب الأمريكي لكرة القدم هذه المرة، ولكن من الواضح أن adidas تريد حصة من هذا الحدث، وقد دخلت في الضجة التي سبقت البطولة بإصدار نسخة جديدة من القميص الشهير الذي صنعته عام 1994، وأطلقت عليه اسم U.S. Denim Jersey.
- adidas
إشارة إلى كلاسيكية المنتخب الأمريكي لكرة القدم
تتميز القميص بنفس تأثير الدنيم المغسول الذي لا لبس فيه، والنجوم البيضاء المتناثرة والتفاصيل الحمراء البارزة على الياقة والأكمام التي كانت موجودة في القميص الأصلي الشهير، ويبدو أنه مستوحى من جماليات التسعينيات وملابس الشارع العصرية. والفرق الرئيسي عن قميص 1994 هو أنك لن تجد شارة الاتحاد على الصدر.
تحية إلى كرة القدم الأمريكية
على الرغم من أن adidas لم تصرح صراحةً بأن هذا القميص هو نسخة طبق الأصل من قميص 1994، إلا أن توقيت طرحه يعني أنه يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة، حيث يأتي طرحه قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. نجم المنتخب الأمريكي السابق أليكسي لالاس، الذي لعب في كأس العالم 1994 وارتدى القميص الأصلي، هو من بين الذين عرضوا المجموعة الجديدة.
قال إينيغو تيرنر، مدير التصميم في adidas Football، عند الإعلان عن الإصدار: "مع قميص U.S. Denim، قررنا أن نبرز الجانب المميز والأصيل لكرة القدم الأمريكية. هذا التصميم يعكس هذا الروح من خلال رسوم جريئة وألوان جريئة وإيمان بأن هذه اللعبة هنا يجب أن تبدو وكأنها ملك للشعب".
- adidas
مجموعة مستوحاة من الولايات المتحدة
القميص مصنوع من نسيج خفيف الوزن عالي الأداء لضمان الراحة وحرية الحركة والتنوع. وتكتمل المجموعة بسترة رياضية على طراز الجامعات ذات أكمام وشورت مخططين وقبعة تتميزان بنفس تصميم النجمة واللمسات الحمراء، وهي متوفرة للشراء اعتبارًا من 10 مارس على adidas.com/us ومن متاجر مختارة.
