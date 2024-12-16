أديبايور يصعق ليون بطلب صادم

أغرب مفاوضات في التاريخ..

يشهد سوق انتقالات لاعبي كرة القدم مفاوضات معقدة، وخلافات كبيرة بين جميع الأطراف، حيث يضع النجوم مطالبهم على طاولة المحادثات، وتحاول الأندية مساومتهم والوصول لاتفاق.

لكن ما حدث خلال مفاوضات النجم التوجولي السابق، إيمانويل أديبايور، مع ليون الفرنسي في صيف 2016، فاق كل التوقعات.

فقد هاجم المدير الفني لليون آنذاك، برونو جينيسيو، سلوك نجم آرسنال السابق، أثناء المفاوضات بين الطرفين.

وقال جينيسيو، في تصريحات لصحيفة "تليجراف" البريطانية، حول أسباب فشل الصفقة: "لدينا مكان خال لأديبايور في القائمة، لذا رتبت موعدا معه لشرب القهوة في ليون، والتفاوض لضمه".

وتابع: "لكن المفاجأة، أنه عندما قابلته طلب وضع الكحول على قهوته، بالإضافة إلى تدخينه السجائر".

لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل تحدثت تقارير صحفية عن طلب أديبايور طائرة خاصة، لنقله من توجو لإبرام الصفقة، بالإضافة لطائرة هليكوبتر تكون تحت إمرته، وفيلا بمسبح تطل على جزيرة كورسيكا، مع تعيين الشيف جويل روبشون طباخا شخصيا له.

وفي المقابل، نفى أديبايور حينها ما تردد عن أسباب انهيار الصفقة، وقال إنها فشلت لأن ليون لم يكن مستعدا لتركه يلعب مع منتخب بلاده، في بطولة أمم إفريقيا 2017.

وأضاف: "ليون أراد التعاقد معي، وعرض علي دفع أجرة الطائرة الخاصة لنقلي من توجو إلى ليون، للتوقيع قبل مباراة الفريق أمام مرسيليا".

وواصل: "اتفقنا على كل شيء في العقد، وأوشكت على الطيران للخضوع لفحص طبي، لكني لم أصل في الموعد المناسب لتسجيلي في التشكيلة، ووقعوا مع مهاجم آخر".

واسترسل أديبايور: "اتصل بي النادي، وطلب مني التحدث للمدرب بشأن التوقيع معي، إلى جانب المهاجم الشاب".

وتابع مهاجم ريال مدريد وتوتنهام السابق: "المدرب (برونو جينيسيو) ربما شعر بأنه ليس من المنصف لتطوير اللاعب الشاب، أن يتعاقد معي أيضا.. ولتبديد الشكوك، لم أشرب سوى الماء في اجتماعي مع المدرب، ولم أطلب سيجارة أو ويسكي".

واختتم: "أما بخصوص ما قيل بالصحف، فالأمر ليس سوى مزحة سخيفة من أحد الصحفيين، والذي يستعد حاليا للاعتذار بشكل رسمي".