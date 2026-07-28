أدمن منصات التتويج.. الثلاثية خلف طلب زيدان الغريب لفرنسا وتكرار التاريخ ليس بالصعب عليه!

يقف الشارع الرياضي الفرنسي والعالمي اليوم الثلاثاء على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة مع تقديم الأسطورة زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا خلفًا للفرنسي ديدييه ديشان الذي أتم مسيرة طويلة استمرت نحو 14 عاماً على رأس العارضة الفنية للديوك.

وتأتي هذه الخطوة لتفتح صفحة جديدة في سجلات الكرة الفرنسية وسط تطلع هائل من الجماهير لرؤية قائد الجيل الذهبي وهو يتولى مقاليد الأمور الفنية للمنتخب الأول في مرحلة تتطلب الكثير من الإبداع والرؤية الاستراتيجية النافذة.

وقد جاءت هذه اللحظة المرتقبة لتنهي فترة طويلة من التكهنات والانتظار عقب مسيرة حافلة لسلفه شهدت خوض 187 مباراة دولية وتحقيق إنجازات بارزة على الصعيدين القاري والعالمي.



