فقد انتقد لاعب الوسط المخضرم حالة أرضية الملعب في استاد نيويورك نيوجيرسي، مدعياً أن سطح الملعب جعل المباراة الافتتاحية صعبة وشاقة.
"لا يصلح أن يقال عليه ملعبًا" .. أدريان رابيو يعرب عن استيائه بعد مواجهة السنغال رغم فوز فرنسا
التوتر السطحي في كأس العالم
على الرغم من حصول «البلوز» على ثلاث نقاط بفضل أداء فعال، إلا أن رابيو انتقد بشدة حالة أرضية الملعب المعروف أيضًا باسم «ميتلايف ستاديوم».
وقد تم تركيب عشب صناعي مؤقت في هذا الملعب — الذي يُعد ملعبًا لفريقي «نيويورك جاينتس» و«نيويورك جيتس» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) — خصيصًا من أجل البطولة، لكن من الواضح أن عملية الانتقال لم تكن سلسة.
ولم يتردد لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً، الذي لعب المباراة بأكملها وقدم تمريرة حاسمة لبرادلي باركولا، في التعبير عن رأيه في تقييمه بعد المباراة.
وقال رابيو عند حديثه عن الظروف بعد المباراة: "الملعب... لا أعرف حتى إن كان يمكن تسميته بذلك. بدا لي أشبه بسطح اصطناعي - صلب جداً وجامد جداً".
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الظروف التي تؤثر على الإيقاع
يبدو أن الجمع بين درجات الحرارة المرتفعة والسطح الذي يفقد نعومته بسرعة يشكل مصدر قلق متزايدًا لفنيي النخبة في العالم الذين يعتمدون على الحركة السريعة للكرة.
ورابيو ليس النجم البارز الوحيد الذي أعرب عن قلقه بشأن المرافق خلال المراحل الأولى من البطولة. وتأتي إحباطاته في أعقاب تعليقات مماثلة أدلى بها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي عانى من قلة الرطوبة على أرض الملعب خلال تعادل «السيليساو» 1-1 مع المغرب في نفس الملعب.
وقال فينيسيوس: "في الشوط الثاني، وبسبب الحرارة، يجف الملعب بسرعة كبيرة. تصبح المباراة بطيئة للغاية ولا نستطيع الدخول في إيقاعنا".
لعنة «ميتلايف» الشهيرة
لطالما كان هذا الملعب، الذي يتسع لـ 78,576 متفرجًا، موضع تدقيق دقيق بسبب سطحه، لا سيما في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) حيث اكتسب سمعة بأنه يتسبب في إصابات خطيرة. وقد أُلقِيَ باللوم على العشب الصناعي العادي في العديد من الحوادث البارزة، بما في ذلك إصابة لاعب الاستقبال في فريق «الجاينتس» مالك نابرز بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في شهر سبتمبر الماضي.
ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) قد فرض تركيب عشب مؤقت استعدادًا لكأس العالم، يبدو أن الأساسات التي يقوم عليها الملعب تؤثر على أداء السطح الهجين.
ومع اقتراب موعد نهائي كأس العالم المقرر إقامته في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، سيكون المنظمون تحت ضغط كبير لضمان أن يفي السطح بالمعايير المتوقعة لأهم مباراة في عالم كرة القدم.
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التطلع إلى المستقبل مع المنتخب الفرنسي
وتأمل فرنسا في أن تسير مبارياتها المقبلة بشكل أكثر سلاسة، في سعيها لمواصلة انطلاقتها الناجحة. ولن يلعب فريق ديدييه ديشان في ملعب «ميتلايف» ضد العراق في مباراته الثانية ضمن دور المجموعات، بل سيخوض المباراة في ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» يوم 22 يونيو.
في غضون ذلك، تستعد السنغال لمواجهة النرويج في اليوم نفسه على ملعب ميتلايف، بينما ستخوض إنجلترا مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما في الملعب نفسه.