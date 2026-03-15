ترجمه
أداني بعد مباراة لاتسيو وميلان: "لياو؟ لا جديد. لا يمكنه اللعب على هذا المستوى. كان إيبرا قد أوضح له ما يعنيه أن تكون لاعباً في ميلان، لكنه لم يفهم ذلك بعد"
"إنه لاعب متكرر المخالفات"
في استوديوهات راي لبرنامج «لا دومينيكا سبورتيفا»، علق ليلي أداني على سلوك رافا ليو قائلاً: «لا جديد في الأمر» - يوضح المدافع السابق والمحلل الفني الحالي - «ففي العام الماضي تدرب على يد فونسيكا وكونسيسان، وفي كلتا الحالتين كان أداؤه جيداً في البداية ثم سيئاً لاحقاً. مع أليجري؟ قيل إنه كان بارعاً في وضعه في قلب المشروع رغم الإصابات، لكننا نرى هذه المواقف دائماً... من المبالغة، في رأيي، إبراز عمل ماكس مع ليو، لأنه كمهاجم لا يمكنه البقاء في هذه المستويات. ربما يكون اللاعب الأكثر موهبة في ميلان، لكن الأداء والسلوك يشيران إلى أنه لاعب متكرر في بعض الأمور. وبالمناسبة، يقول إنه لا تصل إليه الكرة...".
"هناك ما لا يقل عن 30 لاعبًا خارجيًا أفضل منه"
يواصل أداني تحليله بالعودة بضع سنوات إلى الوراء: "عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، فاز بلقب الدوري مع إيبرا وجيرو. كانا هناك، يساندان كل خطوة يخطوها؛ وبفضلهما، أدرك ما يعنيه أن تكون لاعباً في ميلان. لكن عليك أن تثبت ذلك كل يوم. إذا رحل زلاتان، عليك أن تبدأ في السير بمفردك، لكنه اليوم يبلغ من العمر 27 عامًا وربما لم يدرك بعد كيف يجب أن يتصرف. وأضيف: ليو كان دائماً مدعوماً ومحبوباً، الجميع يحبونه؛ المشكلة في الملعب، لأن هناك العديد من المهاجمين الجناحين الذين لم يكونوا موجودين حتى عندما فاز بذلك اللقب، والذين تجاوزوه الآن: من سيمينيو إلى ساكا، مروراً بأوليسي ومارتينيلي والعديد من الآخرين. سيكون هناك ما لا يقل عن 30 منهم...".