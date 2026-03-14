"أداء مذهل للغاية" - ماكس داومان يحظى بإشادة كبيرة من نجم تشيلسي السابق بعد تأثيره الرائع في فوز أرسنال على إيفرتون

كافح أرسنال لمدة 89 دقيقة لكسر دفاع إيفرتون الصلب. وعلى الرغم من المحاولات المبكرة من بوكايو ساكا ونوني مادويكي، إلا أن «المدفعجية» افتقروا إلى اللمسة القاتلة. لكن كل شيء تغير عندما أشرك ميكيل أرتيتا داومان البالغ من العمر 16 عامًا، الذي لعب دورًا رئيسيًا في صنع الهدف الأول الذي سجله فيكتور جيوكيريس في الدقائق الأخيرة، قبلأن ينطلق بمفرده ليتغلب على دفاع إيفرتون ويسدد الكرة في المرمى الخالي. وفي حديثه إلى راديو بي بي سي 5، أشار نيفين إلى التحول الفوري في زخم المباراة، قائلاً: "إبداع ماكس داومان... لقد صنع الهدف الأول – لقد غير مجرى المباراة بمجرد دخوله. تلك اللحظة الأخيرة التي ركض فيها طول الملعب كانت مذهلة للغاية. سيبقى ذلك في الذاكرة لسنوات عديدة قادمة."