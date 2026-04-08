أداء مخيب للآمال يثير انتقادات شديدة لمهاجم أرسنال: «بدا وكأنه يرتدي قناعاً»

عاد جيوكيريس مساء الثلاثاء إلى الملعب الذي قدم فيه، بين عامي 2023 و2025، عرضاً مذهلاً وسجل أهدافاً وفيرة. ومع ذلك، عانى المهاجم الرائع من صعوبة في الحفاظ على مستواه هذا مع أرسنال، كما كان الحال مساء الثلاثاء. وخلصت صحيفة «أ بولا» إلى القول: «احتفل المهاجم بهدفه وهو يرتدي قناعاً، لكنه بدا وكأنه مقنع هو نفسه: فقد كان بالكاد مرئياً».

كما انتقدت وسائل إعلام أخرى أداء المهاجم السابق لسبورتنج. وأشارت صحيفة "أوجوجو" إلى أن المهاجم، الذي سجل 97 هدفاً مع العملاق البرتغالي، تم "قمعه في مهده" تماماً، بينما لاحظت صحيفة "بوبليكو" أن جيوكيريس كان "غائباً إلى حد كبير عن المباراة".