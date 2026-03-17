Getty Images Sport
ترجمه
أداء ماكس داومان البطولي «لم يكن مفاجأة» بالنسبة لمارتن أوديغارد، حيث أكد قائد أرسنال أن «هذه مجرد البداية» بالنسبة للنجم الصاعد
اللاعب الشاب الموهوب يقضي على إيفرتون بهدف حطم الرقم القياسي
أعرب أوديغارد عن سعادته بظهور داومان، الذي دخل التاريخ خلال فوز أرسنال 2-0 على إيفرتون. دخل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا الملعب بديلاً لمارتن زوبيمندي، وأنهى المباراة فعليًا بتسديدة هادئة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن عمر يناهز 16 عامًا و73 يومًا. وجاء الهدف بعد فترة وجيزة من دوره الحاسم في الهدف الأول الذي سجله فيكتور جيوكيريس في الدقائق الأخيرة.
- Getty Images Sport
أوديغارد يشيد بدومان الذي حطم الرقم القياسي
وفي حديثه عن الفوز الذي عزز صدارة أرسنال لقمة الترتيب، قال أوديغارد: "كانت تلك خاتمة مميزة للغاية لمباراة السبت ضد إيفرتون. لقد كان فوزًا مهمًا آخر، وظهور فيكتور وماكس من مقاعد البدلاء وتسجيلهما للأهداف في الدقائق الأخيرة يثبت ما كنا نتحدث عنه طوال الموسم، وهو أن الجميع يرتقي بمستواه ويؤدي دوره، سواء بدأ المباراة أم لا. يا لها من لحظة رائعة لماكس! كان من الواضح من الاحتفالات مدى أهمية ذلك للجميع – المدربين واللاعبين والمشجعين. كانت لحظة لن ينساها أبدًا، ولن ننساها نحن أيضًا!"
لا مفاجأة في مواهب هيل إند
بينما كان عالم كرة القدم في حالة ذهول من الانطلاقة الفردية التي قام بها المراهق وتسجيله الهدف في المرمى الخالي بعد صعود جوردان بيكفورد لتنفيذ ركلة ركنية، يؤكد أوديغارد أن الفريق الأول كان على دراية منذ فترة طويلة بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها داومان. وأشار القائد إلى أن الشاب كان حاضراً بانتظام في تدريبات الفريق الأول، حيث أثبت نفسه باستمرار أمام نجوم دوليين مخضرمين.
"لم تكن الطريقة التي حافظ بها على رباطة جأشه مفاجأة بالنسبة لي. لقد تدربنا معه لفترة طويلة بالفعل، وهو يظهر لنا قدراته كلما لعب، لذا كان من الرائع بالنسبة له أن يسجل هدفه الأول ويحطم الرقم القياسي"، أوضح أوديجارد.
ومع ذلك، سارع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى إضافة تحذير، مستنداً إلى تجاربه الخاصة كلاعب موهوب في سن المراهقة: "إنه يدرك أن هذا يجب أن يكون مجرد بداية بالنسبة له، وأنه يحتاج إلى مواصلة العمل بالطريقة التي كان يعمل بها".
- Getty Images Sport
آخر المستجدات بشأن إصابة قائد فريق «الغانرز»
كما قدم أوديغارد آخر المستجدات حول حالته البدنية مع اقتراب عودته من الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة برينتفورد. وقد غاب لاعب الوسط عن آخر خمس مباريات، لكنه يعمل بلا كلل ليكون جاهزًا للمرحلة الحاسمة من الموسم، بما في ذلك نهائي كأس كاراباو المرتقب ضد مانشستر سيتي.
وأكد أوديجارد: "مرة أخرى، شعرت بخيبة أمل كبيرة لعدم مشاركتي في المباراة. أعمل بجد للعودة في أقرب وقت ممكن، وأشعر أنني أقوى مع مرور الوقت".
إعلان