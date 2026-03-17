أداء ماكس داومان البطولي «لم يكن مفاجأة» بالنسبة لمارتن أوديغارد، حيث أكد قائد أرسنال أن «هذه مجرد البداية» بالنسبة للنجم الصاعد

بينما كان عالم كرة القدم في حالة ذهول من الانطلاقة الفردية التي قام بها المراهق وتسجيله الهدف في المرمى الخالي بعد صعود جوردان بيكفورد لتنفيذ ركلة ركنية، يؤكد أوديغارد أن الفريق الأول كان على دراية منذ فترة طويلة بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها داومان. وأشار القائد إلى أن الشاب كان حاضراً بانتظام في تدريبات الفريق الأول، حيث أثبت نفسه باستمرار أمام نجوم دوليين مخضرمين.

"لم تكن الطريقة التي حافظ بها على رباطة جأشه مفاجأة بالنسبة لي. لقد تدربنا معه لفترة طويلة بالفعل، وهو يظهر لنا قدراته كلما لعب، لذا كان من الرائع بالنسبة له أن يسجل هدفه الأول ويحطم الرقم القياسي"، أوضح أوديجارد.

ومع ذلك، سارع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى إضافة تحذير، مستنداً إلى تجاربه الخاصة كلاعب موهوب في سن المراهقة: "إنه يدرك أن هذا يجب أن يكون مجرد بداية بالنسبة له، وأنه يحتاج إلى مواصلة العمل بالطريقة التي كان يعمل بها".