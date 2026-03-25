"أداء دقيق وقاسٍ" - أرسنال يحظى بإشادة كبيرة من رينيه سليجرز بعد تغلبه على تشيلسي في مباراة "متكافئة" بدوري أبطال أوروبا للسيدات
حامل اللقب يثبت أنه لا يمكن إيقافه
أشادت المدربة الهولندية بلاعباتها بعد أن صمدن أمام الضغط الشديد في بداية المباراة ليحققن تقدمًا كبيرًا في هذه المواجهة الأوروبية. ورغم أن تشيلسي سدد الكرة مرتين في القائم في الدقائق الأولى، إلا أن أهداف ستينا بلاكستينيوس وكلوي كيلي وأليسيا روسو ضمنت للبطل الحالي السيطرة على المباراة، ليحقق في النهاية الفوز بنتيجة 3-1.
سليجرز يشيد بفعالية «الغانرز» التهديفية
وفي حديثها إلى "بي بي سي سبورت"بعد صافرة النهاية، قالت سليجرز: "كانت المباراة متكافئة للغاية اليوم. حظيت كل من الفرق بفرصها. كنا دقيقين وقاسيين في استغلال الفرص. شهدت المباراة تقلبات في الزخم - فقد بدأوا بشكل جيد للغاية، لكننا حافظنا على وجودنا في المباراة. كانت المباراة قوية في بعض الأوقات، وشهدت صراعات فردية، مع ضيق شديد في الوقت والمساحة في المناطق الوسطى. كانت المباراة صعبة في بعض الأوقات".
كانت الليلة مميزة بشكل خاص لروسو، التي منحت هدفها المتأخر فريق "المدفعجيات" فارقاً حاسماً بهدفين قبل الذهاب إلى ستامفورد بريدج. وكان للهدف أهمية تاريخية، حيث كان هدف روسو هو الثامن لها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محققةً بذلك رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الأهداف تسجله لاعبة إنجليزية في نسخة واحدة من البطولة.
على الرغم من هذا الإنجاز الشخصي، رفضت المهاجمة أن تشعر بالرضا عن النفس، قائلة: "نحن نعلم جيدًا أن الفارق بهدفين يمكن أن يتغير في لحظة. لم ينته الأمر بعد. علينا أن نستعد جيدًا ونرى ما يمكننا تحسينه من هذه المباراة. لقد بدأوا المباراة بشكل جيد جدًا، وعلينا أن نستقر في ذلك."
بومباستور غاضب من التحكيم
بينما كان أرسنال يحتفل، شعرت مدربة تشيلسي سونيا بومباستور بالإحباط بسبب ما اعتبرته نقصًا في جودة التحكيم. فقد تم إلغاء هدف سجلته فيرل بورمان لصالح «البلوز»، حيث أشارت مدربة تشيلسي إلى أن صافرة الحكم المبكرة حالت دون تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) بشكل صحيح في عملية اتخاذ القرار.
وقالت: "لم يكن ذلك جيداً بما فيه الكفاية. عندما تلعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون لديك أفضل الحكام. خاصةً عندما يكون لديك تقنية VAR. أعتقد أنه من الجنون أن الأهداف التي تم إلغاؤها كانت في الواقع أهدافاً صحيحة. أطلق الحكم صافرته قبل أن تتحقق تقنية VAR من القرار. عندما تعلم أن تقنية VAR موجودة، عليك أن تسمح بالهدف، وإذا لم يُسمح بالهدف بسبب وجود خطأ، فما عليك سوى إلغاء الهدف. لذلك أعتقد أن الأمر لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ليس أمام أرسنال متسع من الوقت للاكتفاء بما حققه من إنجازات، حيث تلوح في الأفق مباراة محلية حاسمة. يستضيف "المدفعجيات" فريق توتنهام هوتسبير هذا السبت في مباراة ذات أهمية كبيرة لطموحاتهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات. بعد تحقيقه 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، أصبح أرسنال الفريق الأكثر تألقاً في البلاد. ومع ذلك، يدرك الفريق أن المهمة ضد تشيلسي لم تكتمل بعد، حيث من المقرر إقامة مباراة الإياب في ستامفورد بريدج يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقعون رد فعل عنيف من فريق بومباستور.