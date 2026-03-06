Getty Images Sport
"أخيرًا، لقد تحقق الأمر" - بيب جوارديولا يكشف عن ارتياحه بشأن رودري ويُسأل عما إذا كان نجم مانشستر سيتي يعود إلى أفضل مستوياته
طريق رودري الطويل للعودة
لم تكن رحلة رودري للعودة إلى القمة سهلة على الإطلاق. بعد تعرضه لتمزق مروع في الرباط الصليبي الأمامي في سبتمبر 2024، أعاقت عودته إلى موسم 2025-26 إصابة أخرى في اللياقة البدنية خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. خلال غيابه في أواخر عام 2025، اضطر جوارديولا إلى الاعتماد بشكل كبير على نيكو غونزاليس لملء الفراغ، حيث عانى رودري من مشاكل متكررة جعلت مشاركته في الفريق غير منتظمة في أحسن الأحوال.
غوارديولا يشيد باستقرار أداء رودري الذي طال انتظاره
بعد التعادل 2-2 مع نوتنغهام فورست، الذي سجل فيه رودري أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 655 يوماً، تحدث جوارديولا بإعجاب عن تقدم لاعب الوسط. وقال مدرب مانشستر سيتي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "أخيراً، أصبح الأمر كما كنا نريد منذ وقت طويل، عندما عاد، ألا يواجه أي انتكاسات، وأن يكون ثابتاً في اللعب واللعب واللعب".
ومع ذلك، سارع جوارديولا إلى التحذير من أن إدارة دقائق لعب الإسباني تظل أولوية خلال جدول المباريات المكثف. وأضاف: "لكننا نلعب الآن كثيرًا، ونسافر لمسافات طويلة حيث يترافق ذلك مع التعب - السفر إلى مدريد، والعودة، والسفر إلى لندن (لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز)، وأربع أو خمس ساعات إلى الفندق. يجب استخدام جميع لاعبي الفريق، وإلا فلن يكون من الممكن اللعب للأسباب التي نريد اللعب من أجلها".
غيوم الانتقالات تخيم على الاتحاد
على الرغم من الأخبار الإيجابية على أرض الملعب، لا يزال مستقبل رودري على المدى الطويل موضوعًا مهمًا للنقاش في مانشستر. مع بقاء 18 شهرًا فقط على انتهاء عقده الحالي، وعدم توقيع أي تمديد بعد عام 2027، تزداد مخاطر رحيله. في حين من المتوقع أن يضغط مسؤولو سيتي من أجل تجديد العقد الآن بعد أن أثبت اللاعب لياقته البدنية، تشير التقارير إلى أن المفاوضات بشأن العقد ليست جارية حاليًا بين النادي واللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.
ومما يزيد من حدة الموقف الاهتمام المزعوم من ريال مدريد. ولد رودري في العاصمة الإسبانية، ولطالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو. أشار خبير الانتقالات فابريزيو رومانو مؤخرًا إلى أن لاعب الوسط يفكر بجدية في مستقبله في إطار إعادة بناء تشكيلة مانشستر سيتي. إذا ما انجذب إلى إغراءات ريال مدريد، فقد يضطر مانشستر سيتي إلى بيعه هذا الصيف لتجنب خطر خسارة نجمه مجانًا عند انتهاء عقده.
إليوت أندرسون يقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي
كان جوارديولا واقعياً بشأن الجدول الزمني لشفاء رودري تماماً، واعترف بأن المشجعين قد لا يشاهدون أفضل نسخة من اللاعب حتى موسم 2026-27. لا يمكن تجاهل الأثر الجسدي لفترة توقف دامت تسعة أشهر بسهولة. وبالتالي، يبحث النادي بالفعل عن تعزيزات في خط الوسط، حيث يُقال إن اللاعب الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست يتصدر قائمة رغبات مانشستر سيتي في الصيف.
بل إن التقارير ذهبت إلى حد الإشارة إلى أن انتقال أندرسون إلى مانشستر سيتي أصبح "صفقة منتهية"، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 90 مليون جنيه إسترليني.
