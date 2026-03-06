بعد التعادل 2-2 مع نوتنغهام فورست، الذي سجل فيه رودري أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 655 يوماً، تحدث جوارديولا بإعجاب عن تقدم لاعب الوسط. وقال مدرب مانشستر سيتي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "أخيراً، أصبح الأمر كما كنا نريد منذ وقت طويل، عندما عاد، ألا يواجه أي انتكاسات، وأن يكون ثابتاً في اللعب واللعب واللعب".

ومع ذلك، سارع جوارديولا إلى التحذير من أن إدارة دقائق لعب الإسباني تظل أولوية خلال جدول المباريات المكثف. وأضاف: "لكننا نلعب الآن كثيرًا، ونسافر لمسافات طويلة حيث يترافق ذلك مع التعب - السفر إلى مدريد، والعودة، والسفر إلى لندن (لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز)، وأربع أو خمس ساعات إلى الفندق. يجب استخدام جميع لاعبي الفريق، وإلا فلن يكون من الممكن اللعب للأسباب التي نريد اللعب من أجلها".