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Moataz Bellah El Hadedy و محمد سعيد

أخيرًا تحطمت القيود .. قرار مفاجئ من الدوري الإسباني ينهي معاناة برشلونة الأزلية في الميركاتو!

انتقالات
برشلونة
الدوري الإسباني

النادي الكتالوني يتخلص من عبء ثقيل

تلقى نادي برشلونة الإسباني دفعة هائلة ستغير مسار تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية 2026، وذلك عقب تقارير صحفية كشفت عن توجه رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" للعودة إلى تطبيق قاعدة الإنفاق بنسبة (1:1).

ويُمثل هذا التحول التاريخي طوق نجاة للفريق الكتالوني؛ إذ سيتيح له حرية التصرف والتحرك الطبيعي لإبرام صفقات جديدة، واضعًا حدًا لسنوات من القيود المالية الصارمة التي كبّلت استراتيجيته في التعاقدات.

  • دفعة قوية لبرشلونة

    وفقاً لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عودة "البلوجرانا" لتطبيق قاعدة التعاقد القياسية (1:1) تأتي بعد فترة شاقة ومريرة من التقشف المالي الصارم.

    ورغم الأهمية الكبرى لهذا التحول، فضّل رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس، ورئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية تحمل نبرة "الانتصار"، وذلك خلال حفل تنصيب الإدارة التنفيذية (يوم الأربعاء الماضي).

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    الحرية المالية في سوق الانتقالات

    التأثير المباشر الأبرز لهذا التغيير هو الطريقة التي يمكن لبرشلونة من خلالها الاستفادة من الأموال المتأتية من مبيعات اللاعبين، ففي السابق، لم يكن بإمكان النادي إعادة استثمار سوى جزء ضئيل من أي رسوم انتقال متلقاة.

    أما الآن، فقد أصبح النادي حرًا في إنفاق كامل عائداته، وعلى سبيل المثال، يمكن الآن توجيه مبلغ الـ 11 مليون يورو الذي تم الحصول عليه مقابل انتقال أنسو فاتي ومبلغ الـ 3 ملايين يورو مقابل انتقال إيناكي بينيا بالكامل نحو التعاقدات الجديدة، وينطبق المبدأ نفسه على صفقة بيع مارك كاسادو المحتملة بقيمة 30 مليون يورو.

    علاوة على ذلك، نجح النادي الكتالوني في خفض جزء كبير من نفقات الرواتب، حيث أدى رحيل اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة بالفعل إلى توفير حوالي 58 مليون يورو في ميزانية الرواتب.

    ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم أكثر مع استعداد النادي لرحيل مارك-أندريه تير شتيجن وكاسادو المحتمل، وقد سهّلت هذه المرونة المكتسبة حديثًا بالفعل انضمام أنتوني جوردون وسمحت للنادي بمواصلة سعيه لضم نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز.

  • مشاكل التسجيل أصبحت من الماضي

    وبالإضافة إلى القدرة على الشراء، فإن الانتقال إلى قاعدة "1:1" يمنح شعورًا بالحرية فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين.

    ففي المواسم السابقة، كان مشجعو برشلونة يعيشون في حالة من القلق حتى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات، حيث كان النادي يواجه صعوبات في تسجيل اللاعبين الجدد مثل داني أولمو وباو فيكتور.

    ومن المفترض الآن أن يتم تجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تجبر اللاعبين على انتظار موافقة الدوري الإسباني بسهولة أكبر بكثير. ومع سريان قاعدة 1:1، أصبح لدى برشلونة الآن الدعم الإداري اللازم لتعزيز طموحاته الرياضية.

  • Julian AlvarezGetty Images

    لابورتا يتحدث عن ألفاريز

    كسر لابورتا صمته علنًا هذا الأسبوع بشأن سعي برشلونة للتعاقد مع ألفاريز، مدعيًّا أن اللاعب الأرجنتيني متحمس للانتقال إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، قائلًا: "دعوني أؤكد مقدمًا أننا ما زلنا نكن احترامًا كبيرًا لنادي أتلتيكو. كانت التغريدات قبل أن يصرح ألفاريز برغبته في اللعب لفريق كبير؛ ولم يذكر برشلونة. فسر البعض ذلك على أنه يشير إلى برشلونة، بينما لم يفعل آخرون".

    وأضاف: "لم نفرض هذا الأمر؛ بل كان اللاعب نفسه من بادر بذلك. كان هذا اللاعب على رادار برشلونة قبل توقيعه مع مانشستر سيتي، وحتى قبل ذلك. في ذلك الوقت، لم نكن قادرين على تحمل تكلفة الصفقة. قدمنا عرضًا، من نادٍ إلى نادٍ.

    وواصل لابورتا: "يستطيع برشلونة إدارة أي صفقة، لكن وفقًا للمنطق الرياضي والاقتصادي. سنحدد شروط السوق. لقد تحدثت مع أتلتيكو وأوضحت لهم ما نريده. قدم ديكو عرضًا. نحن نعلم أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى برشلونة، وهو يرغب في ذلك منذ فترة طويلة. قدمنا هذا العرض مع كل الاحترام الواجب للنادي المدريدي".

    وختم: "أخبروني أنهم لا يخططون للبيع لأننا لم نكن نملك أي بدائل. سنبقي على هذا العرض طالما رأينا ذلك ضرورياً. لن نكون تحت رحمتهم. إذا أرادوا إتمام الصفقة، فسنكون سعداء بذلك. العرض ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى".