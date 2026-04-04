أخيراً، أنباء سارة لفريق تشيلسي، حيث أكد ليام روزينيور أنه من المقرر الإعلان عن عقود جديدة للاعبين النجوم

شهدت الأجواء في كوبهام توتراً مؤخراً بعد أن أعرب مارك كوكوريلا وإنزو فرنانديز بشكل خاص عن مخاوفهما بشأن مسار النادي. وقد فرض النادي على فرنانديز عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد أن أدت تعليقاته المتعلقة بريال مدريد إلى إثارة الجدل حول مستقبله. ومع ذلك، يؤكد روزينيور أن الفريق لا يزال يسير في نفس الاتجاه رغم الانتكاسات العلنية.

وقال روزينيور، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا ستاندرد": "مارك ملتزم تماماً، إنه يريد البقاء هنا. لقد أوضح ذلك لي بشكل لا لبس فيه. الأفعال أبلغ من الأقوال. سترون التزام اللاعبين بتوجه النادي والمشروع". وعندما سُئل عما إذا كان هذا الالتزام يشير إلى عقود جديدة أم مجرد مستويات الأداء، أجاب روزينيور: "كلاهما، كلاهما".