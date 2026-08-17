أخرجهم من كأس إيطاليا أمام فريق درجة ثانية.. جاتوزو يعتذر للاتسيو!

وفي تصريحات لشبكة Sportmediasetعقب صافرة النهاية، قدّم جاتوزو اعتذاراً صريحاً عن الأداء الباهت لفريقه قائلاً: «إنها ضربة قاسية. أنا أتحمّل المسؤولية لأن هذا هو الصواب، لكن الوقت الآن هو للصمت والعمل الجاد. أتحمّل المسؤولية كاملة. كنا نعلم أن أمامنا الكثير من العمل. الأمر مؤلم الآن، وعلينا أن نعتذر. سنمضي قدماً، وأنا بالتأكيد أقف إلى جانب هؤلاء اللاعبين الذين يبذلون كل ما لديهم».

كما أشار المدرب إلى الأداء السلبي في الشوط الأول الذي سمح للضيوف باستعادة ثقتهم قائلاً: «لدينا الكثير من الجوانب التي ينبغي تحسينها. هذه اللحظة موجعة، لكن علينا أن نبقى أقوياء. صحيح أننا صنعنا بعض الفرص، لكن في الشوط الأول أدّينا الأمور بشكل منقوص: لم نكن يوماً حازمين بما يكفي ومنحناهم مساحات كبيرة. أفضّل أن يصنع اللاعبون الفرص ويهدروها. منذ اليوم الأول، أدركنا أن علينا أن نتماسك ونبذل الجهد. لا يمكننا الخروج من هذا الوضع إلا بالعمل الجاد والرغبة في تقديم موسم جيد».