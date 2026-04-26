Getty/Instagram
"أخذوا ملعبه" .. والد إندريك يهاجم ريال مدريد ويكشف دور زوجة النجم الشاب في ليون
التشبيه بـ«ملعب الأطفال» الذي يفسر إحباط إندريك في مدريد
يواجه ريال مدريد انتقادات جديدة بشأن تعامله مع المواهب الشابة، وذلك في أعقاب التصريحات القوية التي أدلت بها عائلة إندريك. فقد واجه النجم البرازيلي الصاعد، الذي وصل إلى العاصمة الإسبانية وسط توقعات كبيرة، صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة تحت قيادة تشابي ألونسو. وأدى هذا النقص في الفرص في نهاية المطاف إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو قرار يبدو الآن أنه قد غيّر مستواه وعقليته على أرض الملعب.
أثناء حديثه عن فترة إندريك في إسبانيا، استخدم دوجلاس سوسا تشبيهًا لافتًا لوصف الموقف، مشيرًا إلى أن ابنه حُرم من الشيء الوحيد الذي يقدّره أكثر من أي شيء آخر – لعب كرة القدم. وقال دوجلاس لشبكة ESPN البرازيلية: "لقد سلبوه ملعبه".
- AFP
كان لجابرييلي ميراندا دورًا في انتقاله إلى ليون
وبعيدًا عن الإحباطات التكتيكية التي عاشها في البرنابيو، كشف سوسا أن قرار الانتقال إلى الدوري الفرنسي لم يُتخذ باستخفاف، حيث لعبت الدائرة المقربة من اللاعب دورًا رئيسيًا في تحديد النتيجة.
وعلى وجه التحديد، أشار إلى أن زوجة إندريك، جابرييلي ميراندا، كانت الصوت الحاسم في المفاوضات التي أدت إلى انتقال المراهق إلى فرنسا بحثًا عن فرصة المشاركة بانتظام مع الفريق الأول. واختتم سوسا قائلاً: "لعبت زوجة ابني (زوجة إندريك) دوراً أساسياً في انتقال إندريك إلى ليون. هذا هو ما يهمنا: رؤيته سعيداً".
إعادة اكتشاف السعادة واللياقة البدنية في فرنسا
منذ انتقاله إلى ليون، بدا إندريك وكأنه لاعب مختلف تمامًا. فقد سجل سبعة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في 18 مباراة، مما جعله أحد أبرز العناصر الهجومية في فرنسا. وأدى أدائه الأخير ضد باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، إلى تعزيز الفكرة بأن المشاركة المنتظمة في المباريات تبرز أفضل ما لدى نجم بالميراس السابق.
يعتقد والده أن عودته إلى مستواه المرتفع ترتبط ارتباطاً مباشراً بفرحة العودة إلى اللعب. "لدى إندريك مقولة: ملعبه هو ملعب كرة القدم. ما أراده هو لعب كرة القدم. بطريقة ما، سلبوه هذا الملعب. وقد وجد تلك السعادة في ليون. إنه سعيد، والأسرة بأكملها سعيدة"، أضاف.
- Getty Images Sport
أحلام كأس العالم تلوح في الأفق
مع اقتراب كأس العالم 2026، أعاد صعود إندريك إلى الواجهة الدولية بقوة. ويعتقد والده أن أداءه الحالي يمثل رسالة إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأنه مستعد لقيادة الهجوم على أكبر مسرح عالمي بعد الشتاء الصعب الذي مر به.
"التوقعات عالية. بعد ما أظهره ضد باريس سان جيرمان، هناك أسباب واضحة تدفع [كارلو] أنشيلوتي إلى متابعته عن كثب"، أشار سوسا. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الأسابيع الأخيرة من الموسم: "لا يزال متواضعاً ومركزاً. إذا استمر على هذا المنوال في المباريات الأربع المقبلة، فسيستحق مكاناً في كأس العالم".