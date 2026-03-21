أخبر أسطورة ليفربول محمد صلاح أنه «سقط من على جرف»، في ظل إلقاء اللوم على النجم المصري في الفشل المذهل في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يبدو أن سونيس قد شاهد ما يكفي هذا الموسم لاتخاذ قراره. كان لاعب الوسط السابق حاضراً في مباراة درع المجتمع في أغسطس الماضي، وغادر وهو يشعر بالشك، آملاً في أن تساعد بضع مباريات صلاح على استعادة مستواه. ومع وصولنا إلى شهر مارس، لم يتغير رأيه.

"ما يحدث، في رأيي ووفقاً لخبرتي، هو أن مسيرتك المهنية تسير في اتجاهين. عندما تصل إلى سن 33-34 عاماً، إما أن تنهار مسيرتك بشكل مفاجئ، أو أن تتدهور ببطء. أعتقد أن صلاح يندرج في الفئة الأولى"، قال سونيس لصحيفة ديلي ميل. "ذهبت لمشاهدة المباراة الأولى في الموسم، كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس، وكنت جالسًا بجانب ابني الصغير، فقلت: 'لا أعرف ما مشكلته؟' ثم فكرت، ربما يحتاج إلى ست مباريات ليصل إلى مستواه. لكنه لم يتحسن أبدًا."

يبدو أن الأرقام تدعمه. سجل صلاح 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم. في هذه المرحلة من الموسم الماضي، كان رصيده 44 هدفاً. وفي الموسم الذي سبقه، كان رصيده 34 هدفاً. وكان أقل رصيد له في أي موسم سابق هو 27 هدفاً. ويعد إجمالي أهدافه هذا العام، البالغ 19 هدفاً، الأسوأ في مسيرته مع ليفربول بفارق كبير.