أخبار سارة لفلوريان فيرتز! يبدو أن نادي ليفربول ينوي إجراء تغييرات جذرية في تشكيلته في غياب محمد صلاح

وبناءً على ذلك، لن يسارع ليفربول إلى التعاقد مع جناح أيمن جديد لتعزيز تشكيلته المعتادة 4-2-3-1. بل إن الأمر يتعلق برغبة المدرب آرني سلوت في أن يلعب فريقه في المستقبل بشكل متزايد بتشكيلة 4-2-2-2. وفي هذا الإطار، من المقرر أن يشكل المهاجمان الباهظان الثمن ألكسندر إيساك (الذي انضم من نيوكاسل يونايتد مقابل 145 مليون يورو) وهوجو إكيتيكي (الذي انضم من أينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو) ثنائي الهجوم. لم يحدث هذا كثيرًا في الموسم الحالي حتى الآن. ويرجع ذلك أيضًا إلى أن اللاعب السويدي نادرًا ما كان لائقًا بدنيًا ولم يخض سوى عشر مباريات.

ومن المتوقع أن يكون الوضع مثيرًا أيضًا خلف الثنائي الهجومي: حيث من المقرر أن يتقاسم لاعبا الوسط الهجومي فلوريان فيرتز ودومينيك سزوبوسلاي مركز الوسط. ومن المقرر أن يدعمهما لاعبان في خط الوسط الدفاعي، وهما حاليًا ريان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر. وبذلك سيتعين على بطل العالم الأرجنتيني أن يلعب بشكل دفاعي أكثر مما يفعل عادةً في الوقت الحالي. يُقال إن ضم اللاعبين الجدد إيزاك وإكيتيكي وفيرتز إلى الفريق في الصيف يمثل "أولوية".