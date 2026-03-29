يبدو أن مانويل نوير قد عاد إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق. هذا ما أوردته صحيفة «بيلد». ووفقًا لذلك، أصبح اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا جاهزًا للعب مع بطل ألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من الآن — وبالتالي يمكن إشراكه في المباراتين المرتقبتين بدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
أخبار سارة لبايرن ميونيخ: النجم يعلن عودته للياقة قبل مباريات دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
ومع ذلك، فإن نوير سيصبح خيارًا متاحًا مرة أخرى للمباراة التجريبية الحاسمة التي ستخوضها ريال مدريد يوم 4 أبريل في الدوري الألماني ضد فرايبورغ. وبعد ثلاثة أيام، ستُقام في ملعب سانتياغو برنابيو المباراة الأولى ضد صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا. أما مباراة الإياب فستُقام بعد أسبوع في ميونيخ.
كان نوير قد تعرض لتمزق في ألياف عضلة الساق اليسرى قبل ثلاثة أسابيع خلال الفوز 4-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ. وكان قد تعرض للإصابة نفسها في منتصف فبراير خلال مباراة الدوري ضد فيردر بريمن، مما اضطره إلى التوقف عن اللعب لعدة أسابيع. وخلال تلك الفترة، حل محله جوناس أوربيغ، كما حل محله سفين أولريش في المباراة ضد باير ليفركوزن.
مستقبل نيو لا يزال غير واضح بعد انتهاء الموسم
ووفقًا للتقرير، قد يعود أوربيغ إلى حراسة المرمى مرة أخرى في مباراة الدوري الألماني ضد نادي سانت باولي، حيث قد يُمنح نوير فترة راحة بين مباراتي ريال مدريد في إطار إدارة الأحمال البدنية.
ولا يزال من غير الواضح حالياً ما إذا كان مانويل نوير سيحمي مرمى بايرن ميونيخ في الموسم المقبل. ينتهي عقد الحارس بعد انتهاء الموسم، ولم يتخذ قراراً بعد بشأن تجديد العقد أو احتمال إنهاء مسيرته. ومن المقرر إجراء محادثات مع إدارة النادي في منتصف أبريل. وكان نوير قد مدد عقده في فبراير 2025 حتى يونيو 2026.
موسم مانويل نوير 2025/2026:
الألعاب 29 دقائق اللعب 2520 الأهداف التي استقبلها 27 مباريات دون استقبال أهداف 10