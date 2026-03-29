أخبار سارة لبايرن ميونيخ: النجم يعلن عودته للياقة قبل مباريات دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

ومع ذلك، فإن نوير سيصبح خيارًا متاحًا مرة أخرى للمباراة التجريبية الحاسمة التي ستخوضها ريال مدريد يوم 4 أبريل في الدوري الألماني ضد فرايبورغ. وبعد ثلاثة أيام، ستُقام في ملعب سانتياغو برنابيو المباراة الأولى ضد صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا. أما مباراة الإياب فستُقام بعد أسبوع في ميونيخ.

كان نوير قد تعرض لتمزق في ألياف عضلة الساق اليسرى قبل ثلاثة أسابيع خلال الفوز 4-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ. وكان قد تعرض للإصابة نفسها في منتصف فبراير خلال مباراة الدوري ضد فيردر بريمن، مما اضطره إلى التوقف عن اللعب لعدة أسابيع. وخلال تلك الفترة، حل محله جوناس أوربيغ، كما حل محله سفين أولريش في المباراة ضد باير ليفركوزن.